Топреализаторът на световното първенство по волейбол Александър Николов е Спортист №1 на София за 2025 г.

В анкетата сред спортните журналисти в столицата звездата на националния отбор събра 36 т., изпреварвайки скиора Алберт Попов (21 т.), постигнал през януари едва втората победа на българин за Световната купа по алпийски дисциплини. Трети с 16 т. е световният шампион по паралелен слалом в сноуборда Тервел Замфиров.

Точки са получили още световната вицешампионка по художествена гимнастика Стилияна Николова (8 т.), вицешампионът във Формула 3, а вече пилот във Формула 2 - Никола Цолов (6 т.), сноубордистката Малена Замфирова (2), двукратният финалист в турнирите от Големия шлем при юношите и национал по тенис Александър Василев и топфехтовачката Йоана Илиева (по 1).

Александър Николов става третият спортист, обявен за №1 на София през годината. В дебютното издание на анкетата през 2023 г. спечели Алберт Попов, през 2024-а класацията оглави Боряна Калейн (худ.гимнастика). Йоана Илиева пък е единственият столичен спортист, намерил място и в трите издания на анкетата.