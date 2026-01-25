Алберт Попов взе нови 9 т. за Световната купа на слалом

Алберт Попов добави нови точки за Световната купа, след като се класира 22-ри на слалома в Кицбюел (Ав).

В първия манш Алберт допусна куп неточности, най-вече в горната част на трасето и даде 26-о време, с пасив от 2.14 сек. след лидера - световния шампион от Заалбах 2025 Лоик Меяр (Швейц), финиширал за 50.97 сек. При второто минаване между вратите Попов се справи много по-добре, като не рискува и успя да завърши за 50.00 сек. Така с общо време 1:43.11 мин. българският топскиор успя да се придвижи с 4 места напред и да спечели нови 9 точки за Световната купа.

Победител пред родна публика стана Мануел Фелер. 33-годишният австриец до момента нямаше дори класиране на подиума в Кицбюел, но днес атакува от четвърто място след първия манш и завърши с общо време 1:40.60 мин. Това е първа победа за Фелер от слалома в Тако Палисейдс (САЩ) на 25 февруари 2024 г. и общо 7-а в кариерата му.

Втори, на 35 стотни, остана Лоик Меяр, а трети е Линус Щрасер (Гер, +0.53 сек).

В генералното класиране за Световната купа лидер си остана Марко Одермат (Швейц) с 1285 точки, а Алберт Попов с 90 е извън първите 60. За малката купа в слалома пък българинът е на 21-ва позиция, докато призовата тройка е Лукас Бротен (Браз) с 401, Клеман Ноел (Фр) с 375 и Атле Лий Макграт (Нор) с 372. Мануел Фелер се изкачи до 9-о място с 221.

Последното състезание на слалом при мъжете преди олимпийските игри в Милано Кортина 2026 е в Шладминг (Ав) на 28 януари. След това алпийците ще се оттеглят за активна последна фаза от подготовката си за най-важния старт, който ще е на 16 февруари на новоизграденото олимпийско трасе в Бормио.

Шифрин си осигури купата при жените

В днешния слалом при жените Микаела Шифрин спечели в Шпиндлерув Млин (Чех) своята победа №108 за Световната купа (71-ва на слалом) и си осигури малкия Кристален глобус в дисциплината за рекордния 9-и път.

Петкратната носителка на СК водеше след първия манш и без проблеми затвори и втория, като акумулира общо време от 1:37.59 мин. 30-годишната Шифрин бе по-бърза с 1.67 секунди Камий Раст (Швейц) и с 2.18 сек. от Ема Айхер (Гер).

В класирането за купата на слалом американката има 780 т. и няма как да бъде изпреварена до края на сезона. Камий Раст е с 492, а трета е Венди Холденер (Швейц) с 358.

Микаела Шифрин е убедителен лидер и в генералното класиране за Световната купа, като вече има 1133 т., пред Раст с 963 и Айхер с 684.