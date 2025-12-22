Алберт Попов изпадна от Топ 20 в Алта Бадия

ЕПА/БГНЕС Алберт Попов се спуска по трасето в Алта Бадия по време на първия манш от днешния слалом.

Алберт Попов не успя да запише трето поредно класиране в Топ 20 за Световната купа по ски алпийски дисциплини. Най-добрият български състезател беше 18-и след I манш на слалома в Алта Бадия, но загуби пет позиции във II манш и завърши 23-ти в крайното класиране с общо време 1:46,10 мин.

Победител в италианския курорт стана норвежецът Атле Лие Макграт с комбиниран резултат от 1:44,50 мин. На почетната стълбичка се качиха още французинът Клеман Ноел (+0,30 сек.) и швейцарецът Лоик Меяр (+0,39 сек.).

За Алберт това е второ 23-то място от началото на новия сезон, след като зае същата позиция и в откриващото си състезание в Леви на 16 ноември. След това 28-годишният софиянец се нареди 9-и в Гургл на 22 ноември и 19-и във Вал д`Изер на 14 декември.

В днешната надпревара в Алта Бадия участва и още един наш скиор - Калин Златков. 24-годишният ни национал остана на последното 61-во място сред завършилите първия манш с изоставане от 4,60 сек. спрямо най-бързия в него - Клеман Ноел (53,30 сек.).

На старт застанаха общо 76 алпийци, от които 14 отпаднаха в I манш, а един беше дисквалифициран. Във II манш пък врата пропусна Марко Шварц, който беше с 16-о време от първия.

С актив от 57 т. Попов заема 21-во място във временното подреждане за малкия Кристален глобус в слалома и 63-та позиция в генералното класиране за Световната купа. Лидер в дисциплината е Тимон Хауган (Норвегия) с 245 т., следван от Ноел със 182 т. и френския му сънародник Пако Раса със 180 т. Носителят на трофея Марко Одермат от Швейцария води в общото подреждане с 805 т. - над двойно повече от втория Хауган (360 т.) и третия Лукас Пинейро Бротен от Бразилия (358 т.).