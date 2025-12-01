Медия без
Шифрин е 3 от 3 на слалом в олимпийския сезон

Американската скиорка записа победа №104 за Световната купа в алпийските дисциплини

Днес, 08:50
Микаела Шифрин ликува с шампанското за победителя във всеки от трите старта на слалом този сезон.
ЕПА/БГНЕС архив
Микаела Шифрин ликува с шампанското за победителя във всеки от трите старта на слалом този сезон.

Микаела Шифрин спечели слалома в Копър Маунтин (САЩ), пети кръг от календара за Световната купа по ски алпийски дисциплини. 30-годишната американка записа 104-та победа в състезанията за Кристалния глобус, с което само увеличи абсолютния рекорд. Това е нейният общо 67-и успех в най-техничната дисциплина и трети в три старта от началото на олимпийския сезон за игрите в Милано Кортина 2026.

Петкратната носителка на Световната купа беше лидер след I манш и даде второ време във втория, което ѝ осигури най-високата позиция на подиума в Колорадо с общ резултат от 1:48,75 мин. На второ място с изоставане от цели 1,57 сек. завърши германката Лена Дюр, а трета се нареди албанката Лара Колтури с пасив от 1,85 сек. спрямо победителката.

Шифрин, която през миналия сезон беше преследвана от контузии, отново демонстрира устрема си и беше с класи над всичките си съпернички. По собствените ѝ думи нейната най-голяма цел е олимпийското злато след гръмкия провал на игрите в Пекин 2022, където не спечели нито един медал. Тя е олимпийска шампионка в слалома от Сочи 2014 и в гигантския слалом от ПьонгЧанг 2018.

В генералното класиране за 2025/2026 Шифрин е лидер с 368 т., пред Колтури с 278 и Дюр с 224. В слалома Микаела има пълния актив от 300 т., следвана от Колтури с 220.

Следващият кръг за Световната купа при жените е гигантски слалом е на 6 декември в Тремблан, Канада.

