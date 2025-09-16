Медия без
Втори италиански скиор загина след падане на тренировка

FIS одобри нови правила за безопасност, за да се избегнат фатални инциденти като този с Матео Францозо

Днес, 10:04
Италианският национал по ски алпийски дисциплини Матео Францозо загина след тежко падане по време на тренировка за предстоящия сезон в Световната купа.

Смъртоносният инцидент е станал в чилийския ски курорт Ла Парва, където тимът на Италия по скоростни дисциплини е бил на лагер. Три дни преди да навърши 26 г. Францозо е загубил равновесие след скок от бабуна по трасето, пробил е два слоя предпазни огради край пистата и се е забил в твърдата преграда, разположена на 6 метра по-навън. Той веднага е бил откаран с хеликоптер в клиника в чилийската столица Сантяго, където е бил поставен в изкуствена кома, но лекарите не са успели да спасят живота му.

Францозо дебютира за Световната купа през декември 2021 г. Оттогава е участвал в 17 елитни състезания по спускане и супер-Г, като два пъти се е класирал в топ 30 (най-добро представяне - 28-и в Кортина д`Ампецо през януари 2023 г.). Той е печелил и супер-Г за Европейската купа - през 2021 г. Матео бе избран за италианския тим в скоростните дисциплини, воден от звездата Доминик Парис, и за предстоящия сезон, който е и олимпийски.

"Това е трагедия за неговото семейство и за нашия спорт - заяви президентът на италианската ски федерация Флавио Рода. - Абсолютно необходимо е да се направи всичко възможно да не се случват повече подобни инциденти."

Францозо е вторият италиански национал, починал на тренировка в рамките на година. Миналия октомври, също на тренировка, загина 19-годишната Матилде Лоренци - една от най-големите надежди на италианските алпийски ски. През април пък 18-годишната французойка Марго Симон, намери смъртта си по подобен начин.

Всъщност целият минал сезон в алпийските ски бе доминиран от дискусии, свързани с безопасността на скиорите. Те започнаха, когато френският спускач Сиприен Саразен претърпя ужасяваща катастрофа. Тогава състезателният директор на международната федерация FIS Маркус Валднер заяви: "Не е дванадесет без пет, а дванадесет и пет. Екипировката е изключително развита и може би вече сме превишили границите ѝ. Наистина трябва да се направи нещо както в краткосрочен, така и в дългосрочен план."

В резултат Съветът на FIS одобри през юни по-строги правила и набеляза нови мерки за предстоящия сезон. В скоростните спускания вече ще са задължителни въздушните възглавници, а в техническите дисциплини скиорите трябва да носят бельо, устойчиво на срязвания и пробивания. Същевременно карбоновите протектори за глезените и пищялните кости се забраняват. Трите мерки ще важат както за Световната купа, така и за континенталните серии и Европейската купа.

Най-голяма е критиката към премахването на карбоновите протектори. Те бяха обвинени за тежките травми на Сиприен Саразен.

Карлхайнц Вайбел, специалист по безопасността в германската ски асоциация (DSV), обаче обяви, че FIS се опитва да отвлече вниманието от истинския проблем. 

"Нито въздушните възглавници, нито подсиленото бельо решават основния проблем на скиорите - контузиите в коленете. Много по-важно е да се пренастроят трасетата, които са много тежки, защото организаторите искат да ги правят все по-бързи. Забраната за карбонови протектори пък е напълно погрешна. Презумпцията [на FIS] е, че те би трябвало да ви направят по-бързи, като увеличат натоварването на подбедрицата. Но всъщност много скиори използват протекторите предимно защото имат проблеми с глезена или подбедрицата си и искат да облекчат натиска върху засегнатите области. Но този аспект е напълно игнориран и прибързано се твърди, че Саразен е използвал карбоновите протектори и затова се е контузил толкова лошо. Но това е напълно откъснато от реалността."

Новият говорител на скиорите - представящият Гърция слаломист Ей Джей Гинис, световен вицешампион от 2023 г., също изказа критично мнение.

"Ски спортът е опасен. Ние оценяваме усилията на FIS да направи състезанията по-безопасни, но решенията трябва да бъдат допълнително обмислени - каза 30-годишният скиор. - Скоростните скиори, които използват въздушни възглавници, успяха да свикнат с тях през последните години, но забраната за карбонови протектори идва много внезапно."

