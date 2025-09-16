Втори италиански скиор загина след падане на тренировка

Италианският национал по ски алпийски дисциплини Матео Францозо загина след тежко падане по време на тренировка за предстоящия сезон в Световната купа.

Смъртоносният инцидент е станал в чилийския ски курорт Ла Парва, където тимът на Италия по скоростни дисциплини е бил на лагер. Три дни преди да навърши 26 г. Францозо е загубил равновесие след скок от бабуна по трасето, пробил е два слоя предпазни огради край пистата и се е забил в твърдата преграда, разположена на 6 метра по-навън. Той веднага е бил откаран с хеликоптер в клиника в чилийската столица Сантяго, където е бил поставен в изкуствена кома, но лекарите не са успели да спасят живота му.

Францозо дебютира за Световната купа през декември 2021 г. Оттогава е участвал в 17 елитни състезания по спускане и супер-Г, като два пъти се е класирал в топ 30 (най-добро представяне - 28-и в Кортина д`Ампецо през януари 2023 г.). Той е печелил и супер-Г за Европейската купа - през 2021 г. Матео бе избран за италианския тим в скоростните дисциплини, воден от звездата Доминик Парис, и за предстоящия сезон, който е и олимпийски.

"Това е трагедия за неговото семейство и за нашия спорт - заяви президентът на италианската ски федерация Флавио Рода. - Абсолютно необходимо е да се направи всичко възможно да не се случват повече подобни инциденти."

Францозо е вторият италиански национал, починал на тренировка в рамките на година. Миналия октомври, също на тренировка, загина 19-годишната Матилде Лоренци - една от най-големите надежди на италианските алпийски ски. През април пък 18-годишната французойка Марго Симон, намери смъртта си по подобен начин.