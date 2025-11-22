Медия без
Алберт Попов изравни петото най-добро класиране в кариерата си

Най-добрият ни скиор завърши 9-и на слалома в Гургл, финиширайки за 11-и път в Топ 10

Днес, 15:50
Алберт Попов се спуска по трасето в Гургл в I манш от днешния слалом за Световната купа.
Алберт Попов се представи впечатляващо във втория си старт през новия сезон за Световната купа по ски алпийски дисциплини. 28-годишният състезател от София се класира 9-и на слалома в австрийския курорт Гургл и постигна своето общо 11-о влизане в Топ 10 в кариерата си.

Българинът беше едва 21-ви след първия манш, но със страхотно каране при второто спускане по трасето се придвижи с цели 12 позиции нагоре в крайното подреждане. Попов даде четвърто време във втория манш и с общ резултат 1:45,43 мин. изостана с 88 стотни от победителя.

А той се оказа сензационен - на 27-годишна възраст французинът Пако Раса не само спечели първия си успех, а изобщо за първи път се качи на почетната стълбичка във веригата за Кристалния глобус. Той беше едва 14-и след първия манш, но буквално профуча по пистата при второто преминаване и спря хронометъра на 1:44,55 мин.

Втори се нареди белгиецът Арман Маршан (+0,07 сек.), за когото това също е първи подиум в кариерата. Трети финишира най-бързият от първия манш - норвежецът Атле Лие Макграт (+0,09 сек.).

С днешното си постижение Алберт Попов изравни петия си най-добър резултат за Световната купа - досега той само веднъж беше завършвал 9-и (в Кицбюел през януари 2019 г.). Във визитката си националът ни има една победа (в Мадона ди Кампильо през януари 2025 г.), едно трето място (в Палисейдс Тахоу през февруари 2023 г.), едно четвърто (в Куршевел през март 2022 г.) и две шести (в Шладминг през януари 2019 и януари 2021 г.).

Останалите четири класирания на софиянеца в челната десетка са на 10-о място - в Мадона ди Кампильо през декември 2022 г., в Гургл през ноември 2023 г., в Алта Бадия през декември 2024 г. и във Венген през януари 2025 г. Всичките му позиции в Топ 10 са на слалом.

