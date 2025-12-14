Медия без
Алберт Попов се класира 19-и във Вал д`Изер

Това е второ поредно влизане в Топ 20 на българския скиор този сезон за Световната купа

Днес, 15:17
Алберт Попов преодолява врата по трасето в I манш на слалома във Вал д`Изер.
ЕПА/БГНЕС
Алберт Попов преодолява врата по трасето в I манш на слалома във Вал д`Изер.

Най-добрият български скиор Алберт Попов зае 19-о място в слалома във Вал д`Изер от веригата за Световната купа в алпийските дисциплини. 28-годишният софиянец даде 17-о време във първия манш и 13-о във втория и събра общ резултат от 1:39,88 мин., изоставайки на 1,99 сек. от победителя.

За първото място се пребори норвежецът Тимон Хауган с комбинирано време от 1:37,89 мин. Втори се нареди най-бързият от първия манш - швейцарецът Лоик Меяр (+0,28 сек.), а третата позиция на почетната стълбичка заслужи втори норвежец - Хенрик Кристоферсен (+0,34 сек.).

В днешното състезание на старт застанаха 68 алпийци, като 22-ма от тях не можаха да стигнат до финала в първия манш, а още петима не се справиха с трасето във втория. Един пък беше дисквалифициран след първото спускане.

За Попов това е второ поредно влизане в Топ 20 този сезон, след като в предната надпревара на слалом той се класира 9-и в Гургл. В откриващия старт в дисциплината Алберт се нареди 23-ти в Леви.

С актива си от 49 т. българинът заема 18-о място във временното класиране за малкия Кристален глобус в слалома и 45-о място в генералното подреждане за Световната купа. Лидер в най-техничната дисциплина вече е днешният победител Хауган със 195 т., следван от Пако Раса (Франция) със 140 т. и Лукас Пинерйо Бротен (Бразилия) със 126 т.

Начело в общото класиране е носителят на Кристалния глобус Марко Одермат (Швейцария) с 505 т., пред Кристоферсен с 302 т. и Хауган с 281 т.

Следващият кръг за Световната купа при мъжете е в италианския зимен център Вал Гардена - две спускания и един супер Г от 18 до 20 декември. Следващото състезание, в което ще участва Алберт Попов, пък е на 22 декември - слалом в Алта Бадия.

ски алпийски дисциплини, Алберт Попов

