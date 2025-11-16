Медия без
Алберт Попов откри олимпийския сезон извън Топ 20

Другият ни скиор Калин Златков отпадна в I манш от слалома в Леви за Световната купа

Днес, 15:00
Алберт Попов на трасето в Леви по време на I манш от слалома.
Алберт Попов финишира извън Топ 20 в първото си състезание от новия сезон за Световната купа в алпийските дисциплини на ските - слалом във финландския зимен център Леви. Българинът кара твърде предпазливо и в двата манша и с комбинирано време от 1:53,01 мин. зае 23-то място в крайното класиране.

28-годишният софиянец беше 22-ри след първото преминаване по трасето (55,99 сек.) и даде 23-то време във второто (57,02 сек.).

Победител в откриващия старт на най-техничната дисциплина в олимпийския сезон за игрите в Милано Кортина 2026 стана представителят на Бразилия Лукас Пинейро Бротен. Състезавалият се до 2023 г. за Норвегия алпиец донесе исторически първи успех за южноамериканската страна във веригата за Кристалния глобус с общо време от 1:50,72 мин.

Втори завърши миналогодишният победител Клеман Ноел от Франция с изоставане от 31 стотни. Трети се нареди Едуард Халберг (+0,57 сек.), който пък се превърна в първия финландец, стъпил на подиума в Леви в 20-годишната история на състезанието като част от календара за Световната купа.

Днес в слалома стартира и още един от българските национали в алпийския отбор - Калин Златков. В своето едва трето състезание за Световната купа 24-годишният състезател пропусна врата в самото начало и отпадна още в I манш.

Същата съдба сполетя и други 18 скиори от застаналите на старт общо 81 алпийци, включително една от звездите на италианския тим - Алекс Винацер. Във II манш пък отпаднаха още двама - Бенджамин Ричи (САЩ) и Атле Лие Макграт (Норвегия).

