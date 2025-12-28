Медия без
Недосегаемата Шифрин спечели победа №106

Натурализираната българска скиорка отпадна в I манш на слалома за Световната купа

28 Дек. 2025
Микаела Шифрин се е устремила към голямата си цел този сезон - олимпийското злато в Милано Кортина 2026.
Абсолютната рекордьорка в алпийските ски Микаела Шифрин извоюва своята 106-а победа за Световната купа. 30-годишната американка триумфира в слалома в австрийския зимен център Земеринг тази вечер, печелейки и петото състезание в най-техничната дисциплина от началото на сезона.

Шифрин беше едва 4-та след I манш, като изоставаше на повече от половин секунда зад лидерката Камий Раст от Швейцария. Състезателката от САЩ обаче направи изумително спускане във II манш и с общо време 1:48,82 мин. спечели надпреварата с 9 стотни пред швейцарката. Третото място на подиума заслужи италианката Лара Колтури (+0,57 сек.), която се състезава за Албания.

Българската представителка - натурализираната у нас швейцарка Анина Цурбриген, отпадна в първия манш, след като пропусна врата и не завърши.

В генералното класиране за Кристалния глобус води Шифрин с 698 т., следвана от Раст с 503 т. и Алис Робинсън от Нова Зеландия с 484. За малката купа в слалома Шифрин има пълен актив от 500 т., а Топ 3 допълват Колтури с 280 т. и Раст с 262 т.

Следващият кръг за Световната купа при жените е на 3-4 януари в словенския курорт Кранска гора - гигантски слалом в събота и слалом в неделя.

