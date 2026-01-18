Алберт Попов отпадна за 19-и път от слалом за Световната купа

тв скрийншот Моментът, в който Алберт Попов не успя да премине правилно синята врата и колчето мина между ските му

Алберт Попов не успя да завърши още първия манш на слалома за Световната във Венген (Швейц) и отпадна. Най-добрият ни скиор алпиец се движеше с над секунда и половина по-бавно от лидера, когато загуби баланс и не успя да вземе синя врата малко преди финалната линия.

Трасето в Аделбоден бе доста коварно и на него в I манш отпаднаха още 16 състезатели от стартиралите 67. Специално за Попов това е второ отпадане през този сезон след слалома в Мадона ди Кампилио (Ит), където на 7 януари защитаваше първото си място от миналия сезон.

Общо в кариерата на 28-годишния Алберт в Световната купа, започнала през сезон 2014/15, това е 25-о състезание, в което той не успява да завърши - 19 пъти това е ставало на слалом и шест на гигантски слалом.

Победител във Венген стана Атле Лий Макграт (Нор), който събра общо време от двата манша 1:45.49 мин. Призовата тройка допълниха други двама норвежци - каращият за Бразилия Лукас Пинейро Бротен - с изоставане от 0.47 сек., и Хенрик Кристоферсен - на 0.81 сек.

Победата на 25-годишния световен вицешампион от миналата година е 5-а за него за Световната купа, все на слаломи. Макграт през този сезон спечели и в Алта Бадия на 22 декември.

Преди олимпийските игри в Милано Кортина 2026 скиорите имат още два слалома, все в австрийски курорти - в Кицбюел на 25 януари и нощно състезание три дни по-късно в Шладминг. Олимпийската надпревара в най-техничната дисциплина е на 16 февруари.