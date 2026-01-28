Алберт Попов тръгна с 18-о място към Милано Кортина 2026

Голямата ни надежда за алпийския слалом на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 - Алберт Попов, ще замине за Италия с 18-о място. Постигна го на легендарния склон Планай в австрийския зимен център Шладминг, на 10-ото състезание за Световната купа този сезон в най-техничната дисциплина.

28-годишният софиянец допусна грешки и в двата манша на нощния слалом и след 19-о място и в първия, и във втория манш, като събра общо време от 1:57.82 мин. Постижението на Алберт придобива голяма стойност заради факта, че трасето бе много трудно и почти изцяло заледено, което доведе до отпадането на общо 27 от стартиралите 69 скиори - 18 при първото и 9 при второто спусакне между вратите.

Победител с 4:02 сек. по-добро общо време от Попов, стана Хенрик Кристоферсен. Норвежецът спечели за 5-и път слалома в Шладминг и за първи път след 2020 г., като вече има 34 първи места за Световната купа - 26 на слалом и 8 на гигантски слалом. Призовата тройка след него допълниха сънародникът му и лидер след I манш Атле Лий Макграт (+0.34 сек.) и Клеман Ноел (Фр, +0.54 сек.)

В класирането за малката световна купа в слалома Алберт Попов вече има 103 т. със спечелените днес 13 и се изкачи с едно място до №20. Лидер е Атле Лий Макграт с 452, само на точка след него е роденият в Норвегия и представящ Бразилия Лукас Пинейро Бротен, а трети с 435 остава Клеман Ноел. Днешният победител Хенрик Кристоферсен е четвърти с 399.

Това бе последен слалом за Световната купа преди паузата за игрите в Милано Кортина 2026. Най-важният старт за Алберт и неговите конкуренти ще бъде на 16 февруари на новоизградената олимпийска писта в Бормио.