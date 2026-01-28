Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Алберт Попов тръгна с 18-о място към Милано Кортина 2026

Най-добрият ни скиор допусна грешки и в двата манша на нощния слалом в Шладминг

28 Яну. 2026
Алберт Попов се е устремил да премине максимално бързо поридната комбинация от врати във втория манш в Шладминг
тв скрийншот
Алберт Попов се е устремил да премине максимално бързо поридната комбинация от врати във втория манш в Шладминг

Голямата ни надежда за алпийския слалом на олимпийските игри в Милано Кортина 2026 - Алберт Попов, ще замине за Италия с 18-о място. Постигна го на легендарния склон Планай в австрийския зимен център Шладминг, на 10-ото състезание за Световната купа този сезон в най-техничната дисциплина.

28-годишният софиянец допусна грешки и в двата манша на нощния слалом и след 19-о място и в първия, и във втория манш, като събра общо време от 1:57.82 мин. Постижението на Алберт придобива голяма стойност заради факта, че трасето бе много трудно и почти изцяло заледено, което доведе до отпадането на общо 27 от стартиралите 69 скиори - 18 при първото и 9 при второто спусакне между вратите. 

Победител с 4:02 сек. по-добро общо време от Попов, стана Хенрик Кристоферсен. Норвежецът спечели за 5-и път слалома в Шладминг и за първи път след 2020 г., като вече има 34 първи места за Световната купа - 26 на слалом и 8 на гигантски слалом. Призовата тройка след него допълниха сънародникът му и лидер след I манш Атле Лий Макграт (+0.34 сек.) и Клеман Ноел (Фр, +0.54 сек.)

В класирането за малката световна купа в слалома Алберт Попов вече има 103 т. със спечелените днес 13 и се изкачи с едно място до №20. Лидер е Атле Лий Макграт с 452, само на точка след него е роденият в Норвегия и представящ Бразилия Лукас Пинейро Бротен, а трети с 435 остава Клеман Ноел. Днешният победител Хенрик Кристоферсен е четвърти с 399.

Това бе последен слалом за Световната купа преди паузата за игрите в Милано Кортина 2026. Най-важният старт за Алберт и неговите конкуренти ще бъде на 16 февруари на новоизградената олимпийска писта в Бормио.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ски алпийски дисциплини, Алберт Попов

Още новини по темата

Алберт Попов взе нови 9 т. за Световната купа на слалом
25 Яну. 2026

Алберт Попов отпадна за 19-и път от слалом за Световната купа
18 Яну. 2026

България ще приеме стартове в алпийските ски от 2027 до 2033 г.
12 Яну. 2026

Алберт Попов остана на косъм от Топ 10
11 Яну. 2026

Година по-късно Алберт Попов се провали в Мадона ди Кампильо
07 Яну. 2026

Александър Николов е Спортист №1 на София за 2025 г.
06 Яну. 2026

Недосегаемата Шифрин спечели победа №106
28 Дек. 2025

Алберт Попов изпадна от Топ 20 в Алта Бадия
22 Дек. 2025

Алберт Попов се класира 19-и във Вал д`Изер
14 Дек. 2025

Шифрин е 3 от 3 на слалом в олимпийския сезон
01 Дек. 2025

Шампион: Без знамето ще сме като ронини в Милано Кортина 2026

25 Ноем. 2025

Алберт Попов изравни петото най-добро класиране в кариерата си
22 Ноем. 2025

Алберт Попов откри олимпийския сезон извън Топ 20
16 Ноем. 2025

Австрийска скиорка спечели в Зьолден за първи път от 11 г.
25 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?