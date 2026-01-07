Медия без
Година по-късно Алберт Попов
се провали в Мадона ди Кампильо

Българският топ скиор отпадна безславно във II манш на нощния слалом

07 Яну. 2026
Алберт Попов атакува максимално агресивно врата по време на първия манш в Мадона ди Кампильо тази вечер.
ЕПА/БГНЕС
365 дни след като спечели първата и единствена засега победа в кариерата си за Световната купа в алпийските ски, Алберт Попов претърпя крах в Мадона ди Кампильо. Българският топ скиор се постави в чудесна позиция след I манш, давайки седмо време в нощния слалом в италианския курорт, но заради прекомерна агресия още в началото на второто спускане пропусна врата и отпадна от състезанието.

Победител стана олимпийският шампион в най-техничната дисциплина Клеман Ноел. Французинът направи отличен II манш, след като бе завършил трети в първия, и с общо време 1:43,05 мин. спечели 15-ата си победа във веригата за Кристалния глобус.

На второ място остана финландецът Едуард Халберг, който бе лидер след първото спускане. Скандинавецът рискува максимално и във втория, като не допусна грешки, но въпреки това остана на 12 стотни зад Ноел. На подиума се качи още един французин - Пако Раса, който беше едва 12-и в I манш, но направи страхотно каране във втория и завърши на 0,37 сек. зад сънародника си на върха.

В генералното класиране за Световната купа води швейцарецът Марко Одермат с 855 т., следван от Марко Шварц (Австрия) с 451 и Лукас Пинейро Бротен (Бразилия) с 408. Начело в слалома е Тимон Хауган (Норвегия) с 285 т., пред победителя от днес Клеман Ноел с 282 и Пако Раса с 240.

