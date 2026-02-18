12 г. по-късно Шифрин пак седна в олимпийския трон

12 години след като на игрите в Сочи 2014 спечели олимпийската титла в слалома като тийнейджърка, Микаела Шифрин се завърна на трона в най-техничната дисциплина на алпийските ски. След два провалени опита в ПьонгЧанг 2018 и Пекин 2022 американката триумфира по безапелационен начин в последното алпийско състезание в Милано Кортина 2026.

Вече 30-годишната Микаела буквално отвя конкуренцията, взимайки златния медал със секунда и половина пред всички останали участнички. Шифрин беше най-бърза в I манш с 47,13 сек. и даде втория най-добър резултат във II манш - 51,97, за да комбинира недостижимото общо време от 1:39,10 мин.

Олимпийска вицешампионка стана швейцарката Камий Раст с пасив от 1,50 сек., а за бронза се пребори шведката Анна Свен Ларсон с изоставане от 1,71 сек. Втората от първия манш - Лена Дюр от Германия, претърпя болезнен крах, пропускайки още първото колче по трасето на второто спускане. Третата Корнелия Йохлунд също отпадна, но по средата на пистата.

За Шифрин това е общо трето олимпийско злато заедно с онова от гигантския слалом в ПьонгЧанг 2018, като тя има в колекцията си от най-големия спортен форум и едно сребро - в комбинацията от същите игри преди 8 години. Освен това с днешния триумф най-успешната алпийка на всички времена превъзмогна и тоталния провал от Пекин 2022, когато не стигна до финала нито в слалома, нито в гигантския слалом.

В днешното състезание имаше и българско присъствие. Натурализираната у нас швейцарка Анина Цурбриген се класира 41-вa в крайното подреждане с общ резултат от 1:49,80 мин. Националката ни беше 47-а в първия манш и 41-ва във втория, нареждайки се на 10,70 сек. от олимпийската шампионка.

На старт застанаха общо 95 алпийки, като състезанието завършиха само 53 от тях. В първия манш отпаднаха 31 скиорки (три от тях бяха дисквалифицирани), а във втория - още 11.