Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Алберт Попов остана на косъм от Топ 10

Скиорът се нареди 11-и в алпийския слалом за Световната купа в Аделбоден

Днес, 15:50
Алберт Попов пресича финалната линия на трасето в Аделбоден пред препълнените трибуни в швейцарския зимен център.
ЕПА/БГНЕС
Алберт Попов пресича финалната линия на трасето в Аделбоден пред препълнените трибуни в швейцарския зимен център.

Алберт Попов се класира на 11-о място в слалома за Световната купа по ски алпийски дисциплини в швейцарския курорт Аделбоден. На едно от най-емблематичните трасета в календара българинът направи много силно състезание и остана косъм от Топ 10.

29-годишният Попов даде 12-о време в първия манш и 13-о във втория. Той завърши с комбиниран резултат от 1:52,41 мин., което го остави на 1,19 сек. зад победителя Пако Раса от Франция. За Алберт това е второто най-добро представяне през сезона след 9-ата позиция в Гургл в края на ноември.

Раса, който беше 4-ти след I манш, финишира с общо време 1:51,22 мин. и изпревари съответно с 18 и 20 стотни норвежците Атле Лие Макграт и Хенрик Кристоферсен, които допълниха призовата тройка. В Топ 5 се наредиха още бразилецът Лукас Пинейро Бротен (+0,36 сек.) и австриецът Мануел Фелер (+0,38 сек.).

За французина това е втора победа през сезона след триумфа му в Гургл и той оглави класирането за малкия Кристален глобус в слалома с 340 т. Зад него са сънародникът му Клеман Ноел с 314 и норвежецъта Тимон Хауган с 285. Алберт Попов е 18-и в дисциплината с 81 т. след добавените днес нови 24.

В генералното класиране за Световната купа лидер е швейцарецът Марко Одермат с 955 т. Втори с 538 е Лукас Пинейро Бротен, а Атле Лие Макграт е трети с 478 точки. Със своя актив българинът е на 50-а позиция.

Следващото състезание, в което Попов ще участва, е другата неделя - слаломът във Венген (Швейцария).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ски, Алберт Попов

Още новини по темата

Година по-късно Алберт Попов се провали в Мадона ди Кампильо
07 Яну. 2026

Александър Николов е Спортист №1 на София за 2025 г.
06 Яну. 2026

Ски курортите откриват сезона с по-високи цени
28 Дек. 2025

Алберт Попов изпадна от Топ 20 в Алта Бадия
22 Дек. 2025

Алберт Попов се класира 19-и във Вал д`Изер
14 Дек. 2025

Шампион: Без знамето ще сме като ронини в Милано Кортина 2026

25 Ноем. 2025

Алберт Попов изравни петото най-добро класиране в кариерата си
22 Ноем. 2025

Алберт Попов откри олимпийския сезон извън Топ 20
16 Ноем. 2025

Алберт Попов остана предпоследен във финала на сезона
27 Март 2025

Алберт Попов влезе в Топ 15 за пети път този сезон
02 Март 2025

Невиждали сняг, общини организират пързаляне
20 Февр. 2025

Алберт Попов влезе в Топ 20 въпреки гаф на организаторите
16 Февр. 2025

Алберт Попов отпадна за втори път този сезон
29 Яну. 2025

Алберт Попов вече е №7 сред слаломистите за Световната купа
26 Яну. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Раздутият съдебен балон трябва да се спука
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов винаги си намира приятели
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?