"Златен" гол донесе историческо злато за САЩ

ЕПА/БГНЕС Авторът на "златния" гол Джак Хюз (вдясно) и съотборникът му Зак Веренски се втурват към останалите хокеисти на САЩ, за да започната празненствата за олимпийската си титла още на леда в миланската зала "Санта Джулия".

САЩ са новият олимпийски шампион по хокей на лед. Американският отбор спечели последния златен медал на XXV зимни игри в Милано Кортина 2026, надигравайки по драматичен начин Канада с 2:1 във финала.

Мачът в зала "Санта Джулия" в Милано беше решен с продължение, след като "Тим USA" откри с гол на Мат Болди още в 6-ата минута на първата третина, а "кленовите листа" изравниха чрез Кейл Макар по-малко от две минути преди края на втората.

В третата част никой от двата тима не успя да се разпише и се стигна до допълнителен период. Вече при трима на трима на леда, добавената част продължи едва 101 секунди. Само 1:41 мин. след началото ѝ Джак Хюз се възползва от грешка в канадската защита и заби "златния" гол за историческото злато.

За Съединените щати това е трета олимпийска титла и първа, откакто на игрите участват хокеисти от НХЛ. И двата предишни триумфа на американците са на родна земя, при това във вече далечни времена - на олимпиадите в Скуо Вали 1960 и Лейк Плесид 1980.

Откакто звездите от Националната хокейна лига бяха допуснати на зимните игри в Нагано 1998, САЩ бяха стигали два пъти до финала. И по ирония на съдбата и двата пъти го бяха загубили от Канада - на домашна сцена в Солт Лейк Сити 2002 и на канадска територия във Ванкувър 2010.

Американците взеха звучен реванш от родината на хокея на италианска земя и в момента притежават и двете най-ценни титли - световната и олимпийската.

Освен двамата голмайстори, големият герой за победителите във финала всъщност беше вратарят Конър Хелебък. Стражът на "Уинипег Джетс" завърши с невероятните 41 спасявания, довели до отчаяние звездното нападение на канадците. На отсрещната врата Джордан Бинингтън се справи с 26 шайби, но нямаше шанс при заключителния изстрел.

Големият отсъстващ в тима на Канада пък беше капитанът Сидни Кросби. Живата легенда на "Питсбърг Пенгуинс" се контузи в 1/4-финала срещу Чехия (4:3) и пропусна както 1/2-финала с Финландия (3:2), така и финала.