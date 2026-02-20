ПРИЗЬОРИ И РЕЗУЛТАТИ - 21 ФЕВРУАРИ



ПРИЗЬОРИ



Ски бягане

50 км масов старт, кл. стил (мъже): 1. Йоханес Клаебо (Норвегия) - 2:06:44,8 ч.; 2. Мартин Нйенгет (Норвегия) - +8,9 сек.; 3. Емил Иверсен (Норвегия) - +30,7 сек.; ... 42. Даниел Пешков - +26:15,2 мин.



Ски свободен стил

Акробатика (смесено отборно): 1. САЩ (Кейла Кун, Конър Кърън, Кристофър Лилис) - 325,35 т.; 2. Швейцария (Лина Козомара, Пирмин Вернер, Ное Рот) - 296,91 т.; 3. Китай (Сю Мънтао, Уан Синди, Ли Тянма) - 279,68 т.

Крос (мъже): 1. Симоне Деромедис (Италия); 2. Федерико Томазони (Италия); 3. Алекс Фива (Швейцария)

Халфпайп (жени): 20:30 ч.



Ски алпинизъм

Смесена щафета: 1. Франция (Емили Ароп, Тибо Анселме) - 26:57,44 мин.; 2. Швейцария (Мариан Фатон, Йон Кистлер) - +11,86 сек.; 3. Испания (Ана Алонсо Родригес, Ориол Кардона Кол) - +26,50 сек.



Биатлон

12,5 км масов старт (жени): 1. Осеан Мишелон (Франция) - 37:18,1 мин. (2 грешки); 2. Жулия Симон (Франция) - +6,6 сек. (1); 3. Тереза Воборникова (Чехия) - +7,4 сек. (1); ... 14. Лора Христова - +1:21,9 мин. (2); ... 20. Милена Тодорова - +1:56,3 мин. (5)



Кърлинг

Жени, мач за бронза: Канада - САЩ 10:7

Мъже, финал: Великобритания - Канада 20:05 ч.



Кънки бягане

Масов старт (мъже): 1. Йорит Бергсма (Нидерландия) - 66 т. (7:55,50 мин.); 2. Виктор Торуп (Дания) - 47 т. (8:00,52 мин.); 3. Андреа Джованини (Италия) - 21 т. (8:04,42 мин.)

Масов старт (жени): 1. Марайке Груневауд (Нидерландия) - 60 т. (8:34,70 мин.); 2. Ивани Блонден (Канада) - 40 т. (8:35,09 мин.); 3. Миа Манганело (САЩ) - 20 т. (8:35,39 мин.)



Хокей на лед

Мъже, мач за бронза: Словакия - Финландия 21:40 ч.



Бобслей

Двойки (жени): 22:05 ч.

