Клаебо и Норвегия покориха нови велики олимпийски върхове

ЕПА/БГНЕС Тримата норвежци Йоханес Клаебо (№1), Мартин Нйенгет (№3) и Емил Иверсен (№4) проведоха своя собствена надпревара, след като се откъснаха от всички останали още по средата на дистанцията.

Норвегия е недосегаема сила в зимните спортове, а Йоханес Клаебо е най-славният ски бегач на всички времена. Ако някой е имал дори частични съмнения по който и да е от двата казуса, би трябвало всичките му колебания да са отпаднали днес.

Клаебо спечели по могъщ начин масовия старт на 50 км класически стил и взе златен медал и от шестото състезание, в което участва на олимпийските игри в Милано Кортина 2026. Призовата тройка на трасето в Тезеро допълниха сънародниците му Мартин Нйенгет и Емил Иверсен.

Тримата норвежци проведоха своя собствена надпревара, след като се откъснаха от всички останали още по средата на дистанцията. Около 3 км преди финала Клаебо и Нйенгет дръпнаха пред Иверсен, а 500 м преди края Клаебо превключи на друг режим и отвори такава преднина пред Нйенгет, че в последните метри си позволи дори да спре.

В крайна сметка Клаебо фиксира хронометъра на 2:06:44,8 ч., Нйенгет дойде за среброто след 8,9 сек., а Иверсен пристигна с бронза с 30,7 сек. след шампиона.

Стореното от Йоханес Клаебо е безпрецедентно в олимпийската история - той спечели шест от шест възможни златни медала. 29-годишният състезател от Осло триумфира в индивидуалните състезания на 20 км скиатлон, 1,6 км спринт, 10 км св. стил и 50 км кл. стил, както и в щафетата на 4х7,5 км и в отборния спринт. Същото той вече беше постигнал на световното първенство в Трондхайм 2025, но никой досега не го беше правил на най-големия зимен форум.

Общо това е 11-и златен медал от олимпиада за Клаебо, с което той продължава да надгражда абсолютния рекорд. Преди настоящите игри на върха във вечната класация за най-много олимпийски титли стояха други трима норвежци - ски бегачите Марит Бьорген и Бьорн Дели и биатлонистът Оле Ейнар Бьорндален с по 8.

С новите три отличия Норвегия пък вече има общо 40 медала от Милано Кортина 2026, което също е нов рекорд за едно издание на зимната олимпиада. Досега страната държеше върховото постижение с 39 отличия от игрите в ПьонгЧанг 2018.

Титлата на Клаебо на 50 км е 18-ото злато за норвежкия отбор в Италия и в този аспект рекордът също продължава да расте. Той беше поставен вчера със 17-ата титла, извоювана от биатлониста Йоханес Дале-Скйевдал в масовия старт на 15 км. Предишното върхово постижение на едни игри беше 16 златни медала - разбира се, на Норвегия от Пекин 2022.

Норвегия е участвала във всички 25 издания на зимните олимпийски игри, като това ще бъде 11-ият случай - и четвърти пореден, в който страната завършва начело в таблицата по медали. Последната различна държава, приключвала на първо място, беше Канада - на домашната си олимпиада във Ванкувър 2010.

Общо в историята Норвегия има вече 446 медала от "белите" игри, от които 166 златни, 145 сребърни и 135 бронзови. Това превръща страната в недостижима на върха и в ранглистата за всички времена - на второ място в нея към момента са САЩ с 360 медала (125-133-102).

БЪЛГАРСКАТА СЛЕДА

В историческото състезание на 50 км кл. стил участва и единият от двамата български олимпийци в ски бягането в Милано Кортина 2026 - Даниел Пешков. 23-годишният ни национал от Дупница зае 42-ро място с изоставане от 26:15,2 мин. спрямо шампиона Йоханес Клаебо.

Българинът успя да стане предпоследният състезател, който не беше затворен с обиколка на финала - след него завърши само украинецът Дмитро Драхун (+26:44,3 мин.). Следващите 14 участници бяха затворени, а други петима бегачи се отказаха по трасето. Сред тях беше и финландската легенда Иво Нисканен (34 г.) - трикратен олимпийски шампион, включително на 50 км от ПьонгЧанг 2018.

Трима от заявените участници пък изобщо не стартираха.