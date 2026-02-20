Медия без
Норвегия подобри рекорда по олимпийски титли от едни игри

Това е факт след златния медал на биатлониста Йоханес Дале-Скйевдал в масовия старт на 15 км

Днес, 18:32
Йоханес Дале-Скйевдал слуша с вдъхновение норвежкия химн при награждаването си със златния медал за победата в масовия старт на 15 км в биатлона.
ЕПА/БГНЕС
Йоханес Дале-Скйевдал слуша с вдъхновение норвежкия химн при награждаването си със златния медал за победата в масовия старт на 15 км в биатлона.

Норвегия постави нов рекорд по спечелени златни медали в едно издание на зимните олимпийски игри, след като биатлонистът Йоханес Дале-Скйевдал победи в масовия старт на 15 км в Антхолц-Антерселва. Това беше 17-а титла за северната държава на игрите в Милано Кортина 2026.

По този начин норвежците подобриха собственото си постижение от Пекин 2022, когато спечелиха 16 златни медала. В момента на второ място във временното класиране по медали в Милано Кортина 2026 са САЩ с 27 отличия (9 златни, 12 сребърни и 6 бронзови), а на трето са домакините от Италия с 26 (9-5-12).

Самият Дале-Скйевдал беше безапелационен в старта на 15 км, след като единствен свали всичките 20 мишени при стрелбата. По време на последните две обиколки той се бе откъснал много далеч от всички и завърши за 39:17,1 мин.

Второто място бе за сънародника му Стурла Лаегрейд, който остана на 10,5 секунди с един пропуск в стрелбата. Бронзът остана за французина Кентен Фийон Майе - на 25,6 секунди от победителя въпреки четирите пропуска. Фийон Майе беше на 6 секунди зад германеца Филип Хорн след излизането от четвърта стрелба, но успя да го задмине във финалните 3 км.

За Дале-Скйевдал това е първи медал от олимпийски игри, а в тази дисциплина Норвегия триумфира за трети път след Емил Свендсен в Сочи 2014 и Йоханес Бьо в Пекин 2022.

