Биатлонистите ни спасиха на косъм квотите си за Световната купа

ЕПА/БГНЕС Ерик Перо напредва по трасето в Холменколен към третото място в спринта, което му осигури първа Световна купа в кариерата

Българският мъжки отбор драматично се спаси от загуба на една квота за следващия сезон в Световната купа по биатлон, след като успя да запази на косъм 17-ото си място в класирането по нации.

В спринта на 10 км от финалите в Холменколен (Нор) нашите влязоха само с три точки аванс (2983 срещу 2980) пред 18-ия - състава на Литва. А именно 17-ото място е последното, даващо право на 4-ма участници в състезанията за СК през сезон 2026/27.

И отново стрелбата бе слабото място на нашите и беше на път да ги провали. Лидерът Владимир Илиев не свали две от 10-те мишени и с двете наказателни обиколки финишира на 43-о място. Същевременно най-добрият литовец - Витаутас Стролиа, стреля 9/10 и завърши с 9 места нагоре.

Подобно бе положението и при останалите ни биалонисти. Васил Зашев (2 грешки в стрелбата) е 67-и, Константин Василев (3 гр.) остана 82-и, а Георги Джоргов (1 гр.) - 87-и. Същевременно другите двама литовци (те са само трима, но пък за подреждането по нации и без това се взимат трите най-добри индивидуални класирания), приключиха така: Максим Фомин (1 гр.) е 57-и, а Карол Домбровски (1 гр.) е на 102-о място. Точно класирането на Домбровски се оказа решаващо, защото той на практика не донесе никакви точки за Литва.

Така България завърши с актив от 3212 т. и запази заветното 17-о място, а Литва е 18-а с 3188. Това означава, че нашият отбор и през сезон 2026/27 ще има право на четирима биатлонисти във всяко състезание, а литовците отново ще са по трима.

Иначе №1 по нации при мъжете стана Норвегия със 7466 т., следвана от Франция със 7027 и Швеция с 6696 (спринтът в Холменколен бе последното валидно за тази класация състезание).

За успеха на Норвегия решаващ принос имаше Стурла Холм Лагрейд, който днес постигна четвъртата си поредна победа в индивидуалните състезания. Той не свали само една мишена и завърши за 25:21.4 мин., като остави на 3.9 сек. след себе си Емилиан Жаклен (Фр, 1 гр.)

Трети, на 4.6 сек. след Лагрейд завърши Ерик Перо. Французинът обаче по този начин си осигури голямата Световна купа, независимо от изхода на двете последни състезания - преследването на 12.5 км утре и масовия старт в неделя. Перо има недостижимите 1123 т., следван он Себастиан Самуелсон (855) и Лагрейд (839).

А пък малката купа в спринта стана притежание на Лагрейд. С победата той събра 356 т., също с толкова остана досегашният лидер Самуелсон, който днес се класира 7-и. Норвежецът взима трофея заради двете си победи на спринт този сезон, докато шведът така и не спечели състезание на 10 км.

В утрешното преследване на 12.5 км единствен от българите ще стартира Владимир Илиев - от днешната си 43-а позиция и 2:10 мин. след Лагрейд.