Български биатлонист стана световен шампион

България за първи път има световно злато в биатлона. Спечели го 18-годишният Георги Джоргов, който победи в масовия старт на 12 км на първенството за юноши до 19 г. в Арбер (Гер).

Състезателят от Сапарева баня допусна една единствена грешка в 20-те си изстрела - още при първото си влизане на стрелбището. След това Джоргов бе перфектен и спечели златото с време 36:16.4 мин., изпреварвайки с 10.8 сек. най-силно представилия се биатлонист на това първенство при юношите - Рихардс Лозбергс, направил 7 грешни изстрела (в Арбер латвиецът спечели титлите на 15 км индивидуално и на смесената щафета, както и сребро в спринта на 7.5 км). Трети, на 16 сек. след българина, завърши Томас Латвалахти (Фин, 3 гр).

Другият ни участник - Николай Николов, направи цели 12 грешни изстрела, а после бе и дисквалифициран.

Джоргов бе единственият от стартиралите 60 биатлонисти, допуснал само една грешка. Всички останали са с по две и повече. На това първенство Георги завоюва и бронзов медал на 15 км индивидуално, а в спринта бе 10-и.

Неговата титла е първа в историята на българския биатлон на световни шампионати във всички възрасти. Единственото друго първо място на голям форум е олимпийската титла на Екатерина Дафовска в индивидуалното състезание на игрите в Нагано 1998.

В масовия старт на 9 км на девойките до 19 на световното в Арбер участваха Нина Кленовска и Рая Аджамова. Първата е 53-а с 8 грешки, а втората не успя да завърши, след като направи 8 грешки в стрелбата и бе затворена с обиколка. По-рано Аджамова се класира 4-а в спринта на първенството.

В масовия старт на 9 км за девойки до 21 г. Биляна Чавдарова (2 гр.) е 33-а, а Ирина Георгиева (5 гр.) - 39-а. При младежите до 21 г. в масовият старт на 12 км Георги Наумов (2 гр.) е 19-и, а Веселин Белчински (5 гр.) е 53-и.

За Световната купа

В индивидуалния старт на 20 км за Световната купа при мъжете в Контиолахти (Фин) най-напред от българските национали се класира Васил Зашев. Той направи 3 грешки в стрелбата и финишира на 48-о място, с изоставане от 6:17.1 мин. от победителя Ерик Перо (Фр, 0 гр.). Константин Василев, също с 3 грешки, е 49-и, на още 2.4 сек.

Антон Синапов (4 гр.) е 81-ви на 9:22 мин., а лидерът на тима ни - Владимир Илиев, не свали 7 мишени и е 82-ри, на 9:30. Състезанието завършиха общо 97 биатлонисти.

Олимпиецът Благой Тодев, който още на игрите в Милано Кортина 2026 изрази неудовлетворение от работата с треньорския щаб на националния ни отбор, не участва на кръга в Контиолахти по собствено желание и най-вероятно няма да е повече национал.