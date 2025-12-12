Милена Тодорова е 12-а в спринта за СК по биатлон

ЕПА/БГНЕС Ана Магнусон напредва по трасето на спринта в Хохфилцен. С третото си място тя се изкачи на лидерската позиция в генералното класиране за Световната купа

Милена Тодорова постигна най-доброто индивидуално класиране за българския биатлон през новия сезон за Световната купа.

27-годишната лидерка на женския ни тим се класира на 12-о място в спринта на 7.5 км в австрийския зимен център Хохфилцен, след като не допусна грешка в 10-те си изстрела и завърши с 50.6 сек. по-бавно от победителката Лу Жанмоно (Фр).

В първите три старта за олимпийския сезон 2025/26 Тодорова имаше като най-предно класиране 31-о място на преследването в Остерсунд (Шв). Сега тя ще бъде в чудесна изходна позиция за преследването на 10 км в Хохфилцен в неделя, като ще стартира само 50 секунди по-късно от Жанмоно.

За преследването (право получават първите 60 от спринта) се класираха още две от българския женски тим. Мария Здравкова завърши на 42-о място без грешна стрелба и изоставане от 1:43 мин., а Лора Христова е три позиции по-назад - на 1:44 (1 гр.). Единствено Валентина Димитрова не влезе сред първите 60, като финишира 72-а от общо 105 състезателки, на 2:39 мин. (2 гр.).

А след Лу Жанмоно призовата тройка бе допълнена от Марен Киркайде (Нор, 1 гр.) - на 15.3 сек., и Ана Магнусон (Шв, 0 гр.) - на 16.1 сек.

Lou Jeanmonnot 🇫🇷 takes her third Sprint victory, finishing 15.3 seconds ahead of Maren Kirkeeide 🇳🇴.

Anna Magnusson 🇸🇪 claims third and secures the yellow bib for Sunday’s Pursuit for the first time in her career. 💛



Bravo to all — what a race! 👏



📷 NordicFocus #biathlon pic.twitter.com/Oq9NGEJiCt — International Biathlon Union (@biathlonworld) 12 декември 2025 г.

С това си представяне шведката измести от първото място в генералното подреждане Суви Минкинен (Фин), която в спринта остана извън Топ 40 и не спечели точки. Магнусон има 239 т. на върха, Жанмоно излезе втора с 200, Киркайде е трета със 195, а пред Минкинен, която си остана с актива от 191, е също шестата от спринта днес Камий Бене (Фр) със 193.

Със спечелените от спринта 29 т. Милена Тодорова се изкачи с 19 позиции до 32-ра (актив от 39 т.). Лора Христова и Валентина Димитрова останаха с по 27 т., както и досега, и заемат 42-а и 43-о място в подреждането.

От мъжкия ни отбор обаче нито един не успя да се класира за утрешното преследване, след като всички останаха извън първите 60 в спринта на 10 км.

Най-напред завърши Антон Синапов - 64-и, с една грешна стрелба и изоставане от 2:26 мин. Благой Тодев е 66-и на 2:28 (3 гр.), Владимир Илиев е едва 81-и на 2:55 след 4 грешни изстрела, а Георги Джоргов остана 98-и от 104-има завършили, изоставайки с 4:30 мин. (4 гр.).

Forza, Tommy! 🇮🇹



Giacomel storms to his second career victory after an electrifying duel with Eric Perrot, while Philipp Horn celebrates his first career podium with third. 👏



📷NordicFocus | #biathlon pic.twitter.com/B2j6TgKxOt — International Biathlon Union (@biathlonworld) 12 декември 2025 г.

Победител стана Томазо Джакомел (Ит), който повали и десетте мишени и финишира за 23:04:5 мин. Призовата тройка допълниха Ерик Перо (Фр) - на 4 сек. (0 гр.) и Филип Хорн (Гер) - на 6 сек. (0 гр.).

Лидер в генералното класиране е Йохан-Олав Ботн (Нор) с 300 т., следван от Себастиан Самуелсон (Шм) с 224 и Джакомел с 223.