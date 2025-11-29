Биатлонистите започнаха с 9-о място олимпийския сезон

ЕПА/БГНЕС Лу Жанмоно, която бе на последен пост за Франция, прави последната си стрелба - от положение прав. Тя допусна две грешки, но с допълнителни патрони все пак излезе преди италианката Аухентаер и донесе победата на отбора си.

Българските биатлонисти започнаха олимпийския сезон 2025/26 с 9-о място. На тази позиция завърши женската ни щафета на 4х6 км в първото състезание - в шведския зимен център Остерсунд.

При това Валентина Димитрова (3 грешки), Милена Тодорова (1), Мария Здравкова (0) и Лора Христова (0) бяха отборът, който допусна най-малко пропуски на стрелбището. Българският квартет финишира на 2:44.2 мин. от победителките - французойките.

Щафетата на Франция (Ришар, Мишелон, Бреза-Буше, Жанмоно) направи общо 8 грешни изстрела, но компенсира с допълнителни патрони и не трябваше да върти наказателни обиколки, като в крайна сметка затвори състезанието с време 1:11:17.9 мин.

Призовата тройка допълниха щафетите на Италия (Вирер, Карара, Витоци, Аухенталер) с изоставане от само 13.8 сек. (1 нак. обиколка и 9 допълнителни изстрела) и на Чехия (Джислова, Харатова, Воборникова, Давидова), които финишираха 13 секунди след италианките след 8 допълнителни патрона.

От стартиралите 21 щафети три не завършиха, защото бяха затворени с обиколка - на Латвия, Канада и Казахстан.

По-късно днес е състезанието на 4х7.5 км при мъжките щафети, в което за България са заявени Антон Синапов, Владимир Илиев, Васил Зашев и Константин Василев.