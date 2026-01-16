Милена Тодорова влезе в зоната на точките за СК по биатлон

Милена Тодорова се завърна в индивидуалните състезания за Световната купа по биатлон с влизани в зоната на точките. В германския зимен център Руполдинг лидерката на българския тим стреля без грешка и се нареди на 31-о място в спринта на 7.5 км.

Тодорова пропусна предишния IV кръг за СК - в Оберхоф (Гер), заради наложително лечение на бактериална инфекция. Днес тя повали безупречно и десетте мишени, но демонстрира по-слабо от обичайното ски-бягане. Въпреки това тя намери място сред първите 40, които получават точки и прибавяйки нови 10 т. е 39-а в генералното класиране с общ актив от 77 т.

Биатлонистката от Троян си гарантира място и в преследването на 10 км, което ще е точно на нейния 28-и рожден ден - в неделя (18 януари) от 13:30 ч. Тодорова ще потегли в него 1:19 мин. след днешната победителка Хана Йоберг (Шв), която затвори дистанцията на спринта за 19:10.7 мин.

В преследването ще участва и още една биатлонистка от националния ни отбор - Лора Христова. Тя допусна една неточна стрелба и влезе сред първите 60 за преследването, като завърши на 48-о място,1:50 мин. от Йоберг.

Другите две българки останаха назад. Валентина Димитрова (1 гр.) е 63-а, на 2:17.7 мин., а Мария Здравкова (3 гр.) - 70-а, на 2:30.9 мин., от 107 завършили състезанието.

Хана Йоберг спечели в Руполдинг своята втора победа на спринт този сезон и общо 13-а за Световната купа въобще. Тя бе по-бърза със 7.5 сек. от Лу Жанмоно (Фр) и с 11.7 сек. от Лиза Витоци (Ит), които, също като шведката, стреляха без грешка.

В генералното класиране води Жанмоно с 628 т., пред шестата в спринта днес - Суви Минкинен (Фин), която има 548, Марен Киркайде (Нор) - девета днес, с 521, и Хана Йоберг с 485.

Утре от 15:30 ч. в Руполдинг е спринтът на 10 км за мъже.