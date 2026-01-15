Григор Димитров започва срещу чех на AO 2026

ЕПА/БГНЕС Григор Димитров загря за Australian Open на новогодишния турнир в Бризбън, където отпадна във II кръг с поражение срещу Рафаел Колиньон.

Томаш Махач ще бъде съперник на Григор Димитров в I кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис. Това отреди жребият за основната схема на първия за годината турнир от Големия шлем, който се открива в неделя в Мелбърн и ще продължи две седмици (18 януари - 1 февруари).

Досега 34-годишният българин и 25-годишният чех имат само един официален мач помежду си. На 1/8-финалите от турнира в зала във Виена през 2024 г. Махач осъществи обрат с 6:7 (5), 6:4, 6:3 срещу първата ни ракета.

При победа сега Димитров може да срещне във II кръг гръцката звезда Стефанос Циципас. Финалистът на Australian Open от 2023 г. започва своето участие с мач срещу японеца Шинтаро Мочизуки.

Ако пък достигне до III кръг първата ни ракета най-вероятно ще се изправи срещу поставения под №5 Лоренцо Музети. Италианецът стартира срещу белгиеца Рафаел Колиньон, а след това потенциалните му съперници са сънародникът му Лоренцо Сонего и испанецът Карлос Табернер. Другият най-високо ранкиран тенисист в осмината на българина е №9 Тейлър Фриц (САЩ).

БЕЗ БЪЛГАРКА ПРИ ЖЕНИТЕ

Григор Димитров ще бъде единственият български представител на АО 2026, след като най-добрата ни тенисистка при жените Виктория Томова не успя да стигне до основната схема при дамите в Мелбърн. В решаващия III кръг от квалификациите 30-годишната софиянка загуби от украинката Юлия Стародубцева с 6:7 (3), 2:6.

Въпреки отпадането в пресявките, към момента водещата ни състезателка се изкачва с едно място в световната ранглиста и заема 127-о място в подреждането на живо. С постигнатите две победи в предварителната схема в Австралия Томова си осигури и 83 500 австралийски долара ($55 900) от наградния фонд.