Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Нов физически проблем възпря Григор Димитров

Тенисист №1 на България допусна обрат и отпадна на старта на "АТР 500" в Далас

11 Февр. 2026
Григор Димитров изигра стабилен първи сет, но в края на втория получи схващане на врата, което уби ритъма му.
ЕПА/БГНЕС
Григор Димитров изигра стабилен първи сет, но в края на втория получи схващане на врата, което уби ритъма му.

Григор Димитров приключи участие в тенис турнира от категория "АТР 500" в Далас (САЩ) още на старта на основната схема. В I кръг най-добрият ни играч допусна обрат срещу представителя на домакините Алекс Микелсън - 7:5, 4:6, 4:6. за 2:05 ч.

34-годишният българин изигра много стабилен първи сет и го спечели с пробив в последния 12-и гейм. Във втората част Григор също започна уверено, но в седмия гейм изостана с 15:40 в своето подаване и успя да спаси само първия брейкбол.

После Димитров стана жертва и на нов физически проблем. В края на втория сет хасковлията получи схващане от дясната страна на врата, заради което поиска медицински таймаут преди началото на решаващата част. Намесата на физиотерапевта не помогна особено на първата ни ракета и той повече така и не намери ритъма си.

Нашият тенисист изпусна златния си шанс във втория гейм на третия сет, когато стигна до три поредни точки за пробив, но Микелсън си взе сервиса, измъквайки се от 0:40. Американецът осъществи решаващия брейк срещу видимо изпитващия дискомфорт българин в петия гейм и до края на позволи връщането му.

Това е трета поредна загуба на Григор Димитров този сезон, като той има само един спечелен мач от началото на 2025 г. - срещу Пабло Кареньо Буста в I кръг на "АТР 250" в Бризбън. След това той отпадна във II кръг срещу Рафаел Колиньон и загуби в I кръг на Australian Open срещу Томаш Махач.

Следващото планирано участие на българския топ тенисист е на "АТР 500" в Акапулко (Мексико) от 23 февруари.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Григор Димитров

Още новини по темата

Димитров и Георгиев изиграха само един мач заедно
10 Февр. 2026

Григор Димитров ще си партнира с българин на двойки в Далас
09 Февр. 2026

Григор Димитров потвърди контузия в китката
21 Яну. 2026

Григор Димитров не можа да вземе сет на AO
20 Яну. 2026

Световните №1 не се забавиха на старта на АО 2026
18 Яну. 2026

Григор Димитров започва срещу чех на AO 2026
15 Яну. 2026

Напорист белгиец спря Григор Димитров в Бризбън
08 Яну. 2026

Григор Димитров откри сезона експресно
06 Яну. 2026

Томова има гарантирани близо $30 000 от АО
06 Яну. 2026

Испанец е първият съперник на Григор Димитров за 2026 г.
04 Яну. 2026

Григор Димитров: Идват интересни времена
03 Яну. 2026

Григор Димитров ще започне като непоставен Australian Open 2026
25 Дек. 2025

Григор Димитров се раздели с още един треньор
18 Дек. 2025

Григор Димитров за пръв път ще играе в Далас
17 Дек. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Депутатите пощадиха предизборно машините и наказаха диаспората
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?