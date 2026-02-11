Нов физически проблем възпря Григор Димитров

ЕПА/БГНЕС Григор Димитров изигра стабилен първи сет, но в края на втория получи схващане на врата, което уби ритъма му.

Григор Димитров приключи участие в тенис турнира от категория "АТР 500" в Далас (САЩ) още на старта на основната схема. В I кръг най-добрият ни играч допусна обрат срещу представителя на домакините Алекс Микелсън - 7:5, 4:6, 4:6. за 2:05 ч.

34-годишният българин изигра много стабилен първи сет и го спечели с пробив в последния 12-и гейм. Във втората част Григор също започна уверено, но в седмия гейм изостана с 15:40 в своето подаване и успя да спаси само първия брейкбол.

После Димитров стана жертва и на нов физически проблем. В края на втория сет хасковлията получи схващане от дясната страна на врата, заради което поиска медицински таймаут преди началото на решаващата част. Намесата на физиотерапевта не помогна особено на първата ни ракета и той повече така и не намери ритъма си.

Нашият тенисист изпусна златния си шанс във втория гейм на третия сет, когато стигна до три поредни точки за пробив, но Микелсън си взе сервиса, измъквайки се от 0:40. Американецът осъществи решаващия брейк срещу видимо изпитващия дискомфорт българин в петия гейм и до края на позволи връщането му.

Това е трета поредна загуба на Григор Димитров този сезон, като той има само един спечелен мач от началото на 2025 г. - срещу Пабло Кареньо Буста в I кръг на "АТР 250" в Бризбън. След това той отпадна във II кръг срещу Рафаел Колиньон и загуби в I кръг на Australian Open срещу Томаш Махач.

Следващото планирано участие на българския топ тенисист е на "АТР 500" в Акапулко (Мексико) от 23 февруари.