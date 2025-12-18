Медия без
Григор Димитров се раздели с още един треньор

Дани Валверду вече не е в екипа на най-добрия ни тенисист

18 Дек. 2025
Туитър
Григор и Валверду работиха заедно в два отделни периода

Григор Димитров обяви чрез съобщение в социалните мрежи, че вече няма да работи с един от най-долгогодишните си треньори - Дани Валверду.

"Осем години! Това беше невероятно пътуване заедно – на и извън корта. Благодарна/Благодарен съм за уроците, смеха и спомените, които споделихме - написа Димитров в "Инстаграм". - Благодаря ти, че вярваше в мен и ме тласкаше да бъда най-добрата версия на себе си. Винаги ще бъдеш част от моята история. Пожелавам ти всичко най-добро в следващото ти приключение“.

Това е втора раздяла на Григор с венецуелския специалист. Предишния път беше през май 2019 г., след като двамата бяха работили заедно три години. Впоследствие, през 2022 г., Валверду отново бе призован в екипа на Димитров. 

По-рано през тази година българинът се раздели и с друг свой наставник - Джейми Делгадо, който му помогна да се завърне в Топ 10 на ранглистата. 

А само преди няколко дни Димитров обяви, че белгиецът Ксавие Малис е новият му треньор. Двамата вече работят в Дубай, по подготовката за новият сезон. В екипа са още физиотерапевтът Марк Бендър и треньорът по физическа подготовка Ютака Накамура.

