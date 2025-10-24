Медия без
Три месеца по-късно Григор Димитров изтегли французин за завръщането си

Тенисист №1 на България е в Париж, но все още не е сигурно, че ще участва в "Мастърс"

24 Окт. 2025
Григор Димитров не е играл професионален мач от началото на юли, когато получи разкъсване в големия гръден мускул по време на злополучния 1/8-финал на "Уимбълдън" срещу Яник Синер.
Григор Димитров е на прага на завръщането си в професионалния тенис. Три месеца след като получи тежка контузия по време на "Уимбълдън" най-добрият български тенисист в историята беше включен в жребия за турнира от сериите "Мастърс" в Париж през следващата седмица (27 октомври - 2 ноември).

За съперник на 34-годишния хасковлия беше изтеглен представителят на домакините от Франция Джовани Мпечи Перикар. 22-годишният състезател от Лион никога досега не се е изправял срещу първата ракета на България.

По различни причини и двамата в момента се намират извън Топ 30 на световната ранглиста. Димитров е под №37, тъй като не е играл от началото на юли, когато получи разкъсване в големия гръден мускул пекторалис майор по време на злополучния 1/8-финал в лондонския "Ол Ингланд Клъб" срещу Яник Синер. Мпечи Перикар пък е №33, но от понеделник ще изпадне дори от Топ 50, след като не можа да защити точките си от титлата на "АТР 500" в Базел през миналата година.

При евентуална победа срещу французина Григор ще срещне във II кръг победителя от мача между поставения под №11 Даниил Медведев и Жауме Мунар. В тази част от схемата е световният №8 Лоренцо Музети, който е потенциален съперник на българина на 1/8-финалите.

Засега обаче все още не е съвсем сигурно, че Димитров изобщо ще участва в турнира. Българинът е във френската столица от няколко дни и тренира в зала "Ла Дефанс Арена". Състоянието му обаче се следи на ежедневна база и от екипа му са категорични, че няма да се предприемат никакви излишни рискове.

Дали Григор Димитров ще излезе срещу Джовани Мпечи Перикар в I кръг на "Мастърс" в Париж ще бъде преценено в последния възможен момент.

