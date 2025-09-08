Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Григор Димитров отказа и китайското турне

Завръщането на най-добрия ни тенисист ще е най-рано в средата на октомври в Стокхолм

Днес, 08:55
Григор Димитров не е играл от 7 юли, когато в 1/8-финала на "Уимбълдън" поведе с 2-0 сета срещу Яник Синер, но в началото на третата част трябваше да се откаже заради тежката травма.
ЕПА/БГНЕС
Григор Димитров не е играл от 7 юли, когато в 1/8-финала на "Уимбълдън" поведе с 2-0 сета срещу Яник Синер, но в началото на третата част трябваше да се откаже заради тежката травма.

Тенисист №1 на България Григор Димитров няма да вземе участие на турнирите в Китай през следващите седмици и гледа към потенциално завръщане в игра по време на надпреварите в зала в Европа в средата на октомври. Това съобщи специализираният сайт TennisKafe.com.

Като играч от Топ 30 Димитров (№28 в света) бе част от заявените участници за "Мастърс" в Шанхай. Бившият №3 и екипът му обаче са взели решение да изчакат още малко със завръщането му на корта.

Към момента възстановяването на разкъсания голям гръден мускул върви добре, а резултатите от изследванията също показват прогрес. Самият Григор се чувства все по-добре - нещо, което се видя и от тренировките му в родния Хасково в последните дни. Все пак, преценката на екипа е той да не пътува за Китай.

Усилията са насочени към завръщане по време на европейските турнири. В най-добрия вариант Димитров ще изиграе три турнира до края на сезона. Идеята е първият от тях да бъде "АТР 250" в Стокхолм от 13 до 19 октомври. Седмица по-късно е "АТР 500" във Виена, където нашият тенисис също планира да играе. Сезон 2025 за него трябва да завърши на "Мастърс" в Париж от 27 октомври до 2 ноември.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Григор Димитров

Още новини по темата

Григор Димитров планира завръщане през октомври
03 Септ. 2025

Григор Димитров: Няма да бързам да се върна на корта
26 Авг. 2025

Григор Димитров се отказа от US Open
29 Юли 2025

Григор Димитров се завърна в Топ 20 без игра
21 Юли 2025

Григор Димитров пропуска минимум три турнира
09 Юли 2025

Брутален малшанс: Григор Димитров се контузи при 2-0 сета срещу най-добрия в света
07 Юли 2025

Григор Димитров стигна до мач със световния №1 на "Уимбълдън"
05 Юли 2025

Димитров спечели 4-часова битка за място в III кръг на "Уимбълдън"
03 Юли 2025

Григор Димитров игра феноменално за начало на 58-ия си пореден Шлем
01 Юли 2025

Григор Димитров започва срещу удобен японец на "Уимбълдън"
27 Юни 2025

Най-добрата ни тенисистка се срива извън Топ 100
24 Юни 2025

Две години по-късно Григор Димитров изпадна от Топ 20
23 Юни 2025

Григор Димитров сформира дует със световната №1 за US Open
17 Юни 2025

Григор Димитров се отказа от турнира в "Куинс"
14 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Хайде Радев да прави партията, че не се издържа вече!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Проевропейският консенсус" на ГЕРБ е пълна бутафория
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар