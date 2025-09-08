Григор Димитров отказа и китайското турне

ЕПА/БГНЕС Григор Димитров не е играл от 7 юли, когато в 1/8-финала на "Уимбълдън" поведе с 2-0 сета срещу Яник Синер, но в началото на третата част трябваше да се откаже заради тежката травма.

Тенисист №1 на България Григор Димитров няма да вземе участие на турнирите в Китай през следващите седмици и гледа към потенциално завръщане в игра по време на надпреварите в зала в Европа в средата на октомври. Това съобщи специализираният сайт TennisKafe.com.

Като играч от Топ 30 Димитров (№28 в света) бе част от заявените участници за "Мастърс" в Шанхай. Бившият №3 и екипът му обаче са взели решение да изчакат още малко със завръщането му на корта.

Към момента възстановяването на разкъсания голям гръден мускул върви добре, а резултатите от изследванията също показват прогрес. Самият Григор се чувства все по-добре - нещо, което се видя и от тренировките му в родния Хасково в последните дни. Все пак, преценката на екипа е той да не пътува за Китай.

Усилията са насочени към завръщане по време на европейските турнири. В най-добрия вариант Димитров ще изиграе три турнира до края на сезона. Идеята е първият от тях да бъде "АТР 250" в Стокхолм от 13 до 19 октомври. Седмица по-късно е "АТР 500" във Виена, където нашият тенисис също планира да играе. Сезон 2025 за него трябва да завърши на "Мастърс" в Париж от 27 октомври до 2 ноември.