Григор Димитров слезе най-ниско в ранглистата от 6 г.

Най-добрият ни тенисист изпадна от Топ 40 за първи път след лятото на 2019 г.

Днес, 09:38
След завръщането си на корта от тежката травма на "Уимбълдън" Димитров изигра само един мач и в него победи французина Мпечи-Перикер в I кръг в Париж
ЕПА/БГНЕС
След завръщането си на корта от тежката травма на "Уимбълдън" Димитров изигра само един мач и в него победи французина Мпечи-Перикер в I кръг в Париж

Григор Димитров официално изпадна извън Топ 40 на световната ранглиста, където и ще завърши годината.

Най-добрият български тенисист отстъпи с 6 места и вече е №44, след като на "Мастърс" в Париж се отказа преди мача си от II кръг срещу Даниил Медведев, а имаше да защитава 180 т. от достигането до 1/4-финалите миналата година. 

Това 44-о място е най-ниското за Григор лятото на 2019 г., когато две седмици бе №78 - на 19 и 26 август, преди да направи скок до №25 заради достигането до 1/2-финала на US Open (след победа над Роджър Федерер), в който загуби от Медведев с 6:7 (5), 4:6, 3:6.

34-годишният българин започна сезона като №10 и остана там 4 седмици. Той достигна полуфиналите на турнирите в Бризбън (Авл) през януари и на "Мастърс" в Маями през март. Заради злощастната травма срещу световния №1 Яник Синер на 1/8-финала на "Уимбълдън" той в крайна сметка изигра само 29 мача през 2025 г., от които спечели 18.

От останалите български тенисисти най-напред в ранглистата е Димитър Кузманов - №22. Илиян Радулов е №514, Пьотр Нестеров - №383, а останалите са още по-назад.

След титлата си в Париж Яник Синер се върна на върха с аванс от 250 т. пред Карлос Алкарас (11 500 срещу 11 250). Трети е Александър Зверев с двойно по-малък актив.

При жените Виктория Томова се изкачва с две места до №135. В първите 500 са също Лиа Каратанчева - +21 места до 293, Изабелла Шиникова (328), Денислава Глушкова (372), Елизара Янева (439) и Гергана Топалова (445).

Водач е Арина Сабаленка (Блрс), пред Ига Швьонтек (Пол) и Коко Гоф (САЩ).

