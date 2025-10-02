Григор Димитров се връща в Акапулко за първи път от 2022 г.

Григор Димитров планира да играе на тенис турнира от категория "АТР 500" в Акапулко през 2026 г. Първата ни ракета подаде заявка, след като пропусна последните три издания в мексиканския град. Преди това той два пъти записа по три поредни участия там, също с пауза от три сезона - от 2014 до 2016 г. и от 2020 до 2022 г.

Най-големият успех на Димитров в надпреварата на твърд корт на открито е титлата от 2014 г., спечелена след успех във финала със 7:6 (1), 2:6, 7:6 (5) срещу Кевин Андерсън. През 2020 г. българинът стигна до 1/2-финалите, където претърпя поражение с 3:6, 2:6 от Рафаел Надал.

В момента Григор лекува тежка контузия в областта на гърдите - разкъсване на големия гръден мускул пекторалис майор, заради което той не е играл от "Уимбълдън" в началото на юли. Очакванията са 34-годишният хасковлия да се завърне на корта за турнира от сериите "АТР 250" в Стокхолм по-другата седмица (13-19 октомври).

Състезанието в Акапулко по традиция ще се проведе в последната седмица на февруари - от 23-ти до 28-и. Освен Григор Димитров сред заявените участници към днешна дата са още Александър Зверев, Лоренцо Музети, Франсис Тиафоу, Бен Шелтън, Каспер Рууд, Флавио Коболи и Алехандро Давидович Фокина.