Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Григор Димитров се връща в Акапулко за първи път от 2022 г.

Днес, 12:41
Най-големият успех на Григор Димитров в Акапулко е титлата от 2014 г.
ЕПА/БГНЕС архив
Най-големият успех на Григор Димитров в Акапулко е титлата от 2014 г.

Григор Димитров планира да играе на тенис турнира от категория "АТР 500" в Акапулко през 2026 г. Първата ни ракета подаде заявка, след като пропусна последните три издания в мексиканския град. Преди това той два пъти записа по три поредни участия там, също с пауза от три сезона - от 2014 до 2016 г. и от 2020 до 2022 г.

Най-големият успех на Димитров в надпреварата на твърд корт на открито е титлата от 2014 г., спечелена след успех във финала със 7:6 (1), 2:6, 7:6 (5) срещу Кевин Андерсън. През 2020 г. българинът стигна до 1/2-финалите, където претърпя поражение с 3:6, 2:6 от Рафаел Надал.

В момента Григор лекува тежка контузия в областта на гърдите - разкъсване на големия гръден мускул пекторалис майор, заради което той не е играл от "Уимбълдън" в началото на юли. Очакванията са 34-годишният хасковлия да се завърне на корта за турнира от сериите "АТР 250" в Стокхолм по-другата седмица (13-19 октомври).

Състезанието в Акапулко по традиция ще се проведе в последната седмица на февруари - от 23-ти до 28-и. Освен Григор Димитров сред заявените участници към днешна дата са още Александър Зверев, Лоренцо Музети, Франсис Тиафоу, Бен Шелтън, Каспер Рууд, Флавио Коболи и Алехандро Давидович Фокина.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Григор Димитров

Още новини по темата

Григор Димитров се записа и за "АТР 500" във Виена
26 Септ. 2025

Григор Димитров се раздели с треньора си
23 Септ. 2025

Стокхолм е първият вариант за завръщането на Григор Димитров

16 Септ. 2025

Григор Димитров отказа и китайското турне
08 Септ. 2025

Григор Димитров планира завръщане през октомври
03 Септ. 2025

Григор Димитров: Няма да бързам да се върна на корта
26 Авг. 2025

Григор Димитров се отказа от US Open
29 Юли 2025

Григор Димитров се завърна в Топ 20 без игра
21 Юли 2025

Григор Димитров пропуска минимум три турнира
09 Юли 2025

Брутален малшанс: Григор Димитров се контузи при 2-0 сета срещу най-добрия в света
07 Юли 2025

Григор Димитров стигна до мач със световния №1 на "Уимбълдън"
05 Юли 2025

Димитров спечели 4-часова битка за място в III кръг на "Уимбълдън"
03 Юли 2025

Григор Димитров игра феноменално за начало на 58-ия си пореден Шлем
01 Юли 2025

Григор Димитров започва срещу удобен японец на "Уимбълдън"
27 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Отводът като отказ от правосъдие
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Радев ще издига лозунга "Мутри, вън!" до президентския вот
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар