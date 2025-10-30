Медия без
Григор Димитров: Усилията ми са в правилна посока

Това беше подходящият момент да спра, обясни оттеглянето си от Париж българският тенисист

Днес, 11:13
В рамките на два дни в Париж Григор Димитров изигра два мача, като остави чудесни впечатления в двубоя на сингъл срещу Джовани Мпечи Перикар от I кръг.
Оттеглянето на Григор Димитров от "Мастърс" в Париж е превантивна мярка, съобщи специализираният сайт TennisKafe.com, позовавайки се на информация от екипа на българския топ тенисист. 34-годишният хасковлия се отказа от по-нататъшно участие в турнира около час преди насрочения за вчера мач от II кръг срещу Даниил Медведев.

Според най-близките до Григор хора той е взел решението с цел да бъде готов на 100% за началото на сезон 2026. След мача на двойки в тандем с Никола Маю във вторник, Димитров е почувствал слабост в дясното рамо, заради което заедно с екипа си е преценил, че няма смисъл да рискува с излизане на корта срещу Медведев.

Самият тенисист използва профила си в "Инстаграм", за да успокои феновете си и да отправи послание към тях. В "стори" бившият №3 в света сподели, че е доволен от седмицата в Париж и е видял, че върви в "правилната посока", но също така е преценил, че това е "правилният момент" да спре участието си.

"Това бе една успешна седмица в Париж и съм горд, че успях да оценя състоянието си и да докажа, че усилията ми и тези на моя екип са в правилната посока. След като играх няколко дни поред, прецених, че това е правилният момент да спра. Вълнувам се за предизвикателствата и възможностите, които 2026-а година ще донесе! Благодаря на всички за топлото посрещане, любов и усмивки!"

За първата ни ракета участието във френската столица беше първо след близо 4 месеца пауза, откакто в началото на юли получи разкъсване в големия гръден мускул по време на 1/8-финала на "Уимбълдън" срещу Яник Синер. В рамките на два дни в Париж той изигра два мача, като остави чудесни впечатления в двубоя на сингъл срещу Джовани Мпечи Перикар от I кръг.

