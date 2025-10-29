Григор Димитров се оттегли от парижкия "Мастърс"

ЕПА/БГНЕС Григор Димитров изглеждаше в перфектна кондиция по време на мача от I кръг срещу Джовани Мпечи Перикар и нищо не подсказваше, че има физически проблеми.

Григор Димитров се отказа от по-нататъшно участие в "Мастърс" турнира по тенис в Париж. Около час преди насрочения мач от II кръг между българина и Даниил Медведев организаторите обявиха, че първата ни ракета няма да излезе на корта и двубоят е отменен, като руснакът се класира без игра за 1/8-финалите.

"За съжаление, Григор Димитров се оттегли от турнира на сингъл. Беше чудесно да те видим отново на корта, Григор", написаха домакините в своите канали в социалните мрежи.

Unfortunately, Grigor Dimitrov has pulled out from the singles draw.



It was great seeing you back on court Grigor 🫶#RolexParisMasters pic.twitter.com/ZsYBPuYw1G — ROLEX PARIS MASTERS (@RolexPMasters) 29 октомври 2025 г.

В понеделник 34-годишният Димитров се завърна на корта след почти 4 месеца отсъствие заради травма, при това го направи по впечатляващ начин. Най-добрият ни тенисист се представи на много високо ниво и надделя със 7:6 (5), 6:1 над представителя на домакините от Франция Джовани Мпечи Перикар.

Вчера Григор игра и на двойки, като с Никола Маю загубиха от Юго Нис и Едуар Роже-Васлен с 4:6, 7:5 (4-10).

Днешното оттегляне слага край на сезона на Григор Димитров, който в момента е №38 в световната ранглиста. Заради невъзможността да защити точките си от миналогодишния 1/4-финал на парижкия "Мастърс" българинът се намира на 42-ро място в класацията на живо, което означава, че със сигурност ще завърши 2025 г. извън Топ 40.