Григор Димитров отложи завръщането си на корта

Най-добрият ни тенисист отказа турнира в Стокхолм и няма записани участия до края на годината

Днес, 16:27
След травмата на "Уимбълдън" Григор Димитров не е играл вече три месеца
ЕПА/БГНЕС
След травмата на "Уимбълдън" Григор Димитров не е играл вече три месеца

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отложи завръщането си на корта.

Това стана ясно, след като организаторите на турнира в Стокхолм от категория "ATP 250", обявиха, че той няма да участва и мястото му в схемата ще бъде заето от Сибастиан Корда (САЩ). Турнирът ще се проведе другата седмица (13-19 октомври).

34-годишният българин все още няма изигран мач, откакто получи разкъсване на големия гръден мускул пекторалис майор в 1/8-финалния мач на "Уимбълдън" срещу световния №1 Яник Синер (Ит) в началото на юли.

По всичко изглежда, че Димитров няма да се появи в игра до края на 2025 г., тъй като към момента не е заявен за нито една от оставащите надпревари този сезон. Със сигурност се знае, че е подал заявка за турнира от категория "АТР 500" в Акапулко (Мекс, 23-28 февруари). Преди това - през януари е първият за годината турнир от Големия шлем Australian Open.

След дългата пауза без игра Григор вече е слязъл надолу до 27-о място в официалната световна ранглиста. В моментното подреждане обаче вече е извън топ 30 - на 31-о място, и вероятно ще пропадне още по-надолу, защото миналата година игра на финала в Стокхолм и сега ще пропусне за защити точките си. 

