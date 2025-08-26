Григор Димитров: Няма да бързам да се върна на корта

ЕПА/БГНЕС На 29 юли Григор Димитров напусна корта със сълзи на очи, а след това е плакал няколко часа в съблекалнята, по неговите думи

Най-добрият български тенисист Григор Димитров обяви, че няма да избързва със завръщането си на корта, а ще изчака да бъде напълно възстановен преди да заиграе отново.

"Възстановяването е по-дълго, отколкото очаквах, но в същото време и аз не избързвам със завръщането си на корта. Винаги съм се опитвал да бъда в оптимална форма и съм се стремял да се представям възможно най-добре - казва в интервю за сп. "Менсуеър" 34-годишният хасковлия. - Страдам от това, че не мога да участвам в Тура, а това, че пропускам US Open е едно от най-лошите неща за всеки тенисист".

Димитров разкъса гръден мускул в началото на юли, по време на мача си от IV кръг на "Уимбълдън", когато водеше с 2-0 сета срещу световния №1 Яник Синер (Ит), който впоследствие спечели титлата. Травмата сложи и край на серията на Григор от 58 поредни участия на турнири от Големия шлем.

Той говори и за фаталния 29 юли, когато се контузи тежко при изпълнение на сервис.

"Не искам да мисля за случилото се тогава, защото е много болезнен момент. Физическата болка не ме притесняваше толкова, а по-скоро психологическия аспект. Беше нереално. Веднага след като се контузих отидох в съблекалнята и плаках с глас няколко часа. След това съзнанието ми изцяло се промени. Станах, изкъпах се и вече мислех само за това да се концентрирам върху възстановяването", каза той.

Българската звезда казва в интервюто и, че в периода на рехабилитация е "доста по-ангажиран", в сравнение с времето, в която играе по турнири. Той времето си в дома си в Монако, с приятелите и гаджето си, актрисата Ейса Гонсалес, готви, кара мотори, бяга и плува. „Всъщност в един момент бях доста по-зает, отколкото, когато играя тенис, което беше странно. Засега намирам добър баланс и не се напрягам твърде много“, добавя Григор.

И разказва, че договорът с „Лакост“ му е дал мотивационен тласък: „Те наистина вярваха в мен, когато не се справях толкова добре. С това, че се върнах в топ 10 миналата година, им благодарих за доверието“. Той твърди също така, че е един от първите, въвели модата на гривните с висулки на Van Cleef & Arpels: „Носех ги дори когато хората казваха: „Това е за момичета“. За мен няма значение, изглежда готино и искам да си припиша заслугите за това, че ги превърнах в тенденция.“