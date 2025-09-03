Григор Димитров планира завръщане през октомври

ЕПА/БГНЕС Григор Димитров не играл от 7 юли, когато в 1/8-финала на "Уимбълдън" поведе с 6:3, 7:5, 2:2 срещу Яник Синер, но трябваше да се откаже заради тежката травма.

Възстановяващият се от тежка контузия в гръдния мускул Григор Димитров най-вероятно ще се завърне на тенис корта в началото на следващия месец. Първата ни ракета е подал заявка за участие на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай, съобщи специализираният сайт TennisUpToDate.com.

Надпреварата на твърда настилка в зала е с награден фонд от над $9 млн. и ще се състои от 1 до 12 октомври. 34-годишният хасковлия, който понастоящем е №25 в световната ранглиста, е полуфиналист в състезанието през 2023 г., а през 2017 г. достигна до 1/4-финалите.

Димитров не играл от 7 юли, когато в IV кръг на "Уимбълдън" беше принуден да се откаже в мача срещу лидера в световната ранглита Яник Синер. Българинът водеше с 2-0 сета, но при 2:2 гейма в третата част получи разкъсване в големия гръден мускул - пекторалис майор.

От публикуваните заявки за "Мастърс" става ясно, че Синер ще защитава титлата си в Шанхай, а в състезанието ще се включат още 4-кратният шампион и миналогодишен финалист Новак Джокович, победителят през 2019 г. Даниил Медведев и носителят на трофея за 2023 г. Хуберт Хуркач. Сред заявените са всички играчи от настоящия Топ 10.