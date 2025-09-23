Медия без
Григор Димитров се раздели с треньора си

Джейми Делгадо работи с българина през последните три години

Днес, 20:22
Григор Димитров възнамерява да се завърне в големия тенис с нов личен треньор.
Най-добрият български тенисист Григор Димитров обяви раздялата с личния си треньор Джейми Делгадо, с когото работи през последните три години. Британецът бе назначен в екипа на хасковлията през декември 2022 г. Съвместната им работа доведе до спечелване на титла на турнира в Бризбейн и преминаване на границата от 450 победи в професионалния тенис. 

"След няколко много успешни години заедно с Джейми Делгадо решихмe пътищата ни да се разделят. Желая му всичко най-добро в бъдещите начинания", написа Димитров в "Инстаграм".

Преди да се присъедини към екипа на Димитров, Делгадо е работил с Жил Мюлер, Анди Мъри и Денис Шаповалов.

Относно завръщането си на корта след продължително възстановяване от травма 34-годишният хасковлия написа: "През последните няколко месеца бях напълно отдаден на лечението ми и чакам новото начало за мен. Скоро ще се завърна на корта и нямам търпение това да се случи."

Първият турнир, в който Григор Димитров ще участва, най-вероятно ще е в Стокхолм (ATP 250) от 13 до 19 октомври, за който тенисистът е подал заявка.

В момента Димитров е № 28 в ранглистата на АТP.

