Григор Димитров: Идват интересни времена

ЕПА/БГНЕС архив Григор Димитров изигра последния си официален мач на 27 октомври, когато победи французина Джовани Мпечи Перикар в I кръг на "Мастърс" в Париж. След това българинът се отказа от двубоя срещу Даниил Медведев.

Григор Димитров най-вероятно ще бъде без треньор по време на първия си турнир за новия сезон в професионалния тенис тур. Първата ракета на България (№44 в света) е в Бризбън за започващия в понеделник турнир от сериите "АТР 250".

Хасковлията обаче разкри, че новият му личен наставник Ксавие Малис е възпрепятстван да пристигне в австралийския град. Белгиецът се включи в екипа на 34-годишния българин в средата на декември, когато най-добрият ни тенисист се раздели с двамата си досегашни треньори - Джейми Делгадо и Дани Валверду.

"Това е работа в прогрес. Прекарах няколко дни с Ксавие Малис с цел да изясним някои неща - от 2026-а ще работим заедно. Към момента той има семейни ангажименти - приключи ли с тях, ще прекарваме повече време заедно - сподели Григор в интервю за официалния сайт на турнира. - Определено идват интересни времена. Промених много неща в екипа си - от треньора до фитнес специалистите. В момента се намирам в такъв етап от кариерата си, който предразполага към подобни значими промени, които в миналото винаги избягвах. Това е едно ново начало и то предполага да се вземат подобен тип решения."

Димитров увери, че вече е напълно възстановен от тежката мускулна травма в гръдния кош, която получи миналия юли на "Уимбълдън".

"Чувствам се все по-силен. Отне ми време да си върна физическата форма, но това ми помогна да отговоря на някои въпроси за моето тяло през този период. Преминах през много болезнени моменти и определено не ми беше от полза, че изпълнявах бекхенд с една ръка, защото възстановяването стана още по-трудно. Истината е, че далеч не бях сигурен в себе си по отношение на сервиса, форхенда и още много други елементи от играта, само че си казах, че все още има време и нещата ще станат стъпка по стъпка. Щастлив съм от състоянието на тялото ми в момента, защото знаех, че върна ли си веднъж обичайния ритъм, то ще съм способен да се конкурирам отново на най-високо ниво."

Все пак бившият №3 в света призна, че все още изпитва неувереност, и добави, че няма да прибързва с максималното натоварване, докато не се почувства напълно готов.

"Дойдох в Бризбън по-рано, за да се аклиматизирам и да се убедя, че тялото ми е на 100% готово физически за този турнир - това е моята основна цел. Искам на корта да се чувстваме готов да се конкурирам с всеки един съперник и да нямам съмнения в тялото си. Тези неща вече се получават постепенно", обясни Григор Димитров, който е двукратен шампион в турнира (2017, 2024).