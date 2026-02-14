Медия без
Бивш №3 в света стана треньор на Григор Димитров

Давид Налбандиан се присъединява към Ксавие Малис в екипа на българския тенисист

14 Февр. 2026
Давид Налбандиан беше третият най-добър тенисист в света в един период от епохата на Роджър Федерер и Рафаел Надал.
Давид Налбандиан е най-новият член в треньорския екип на най-добрия български тенисист Григор Димитров, съобщи TennisKafe.com. Новината е предоставена на специализирания сайт от мениджъра на хасковлията - Георги Стоименов.

44-годишният аржентинец е едно от най-емблематичните имена в тениса от близкото минало. Налбандиан достигна до №3 в световната ранглиста в епохата, когато играта беше доминирана от Роджър Федерер и Рафаел Надал. Южноамериканецът спечели Финалите на АТР през 2005 г., стигна до финал на "Уимбълдън" през 2002 г. и игра 1/2-финали на останалите три турнира от Големия шлем - Australian Open (2006), "Ролан Гарос" (2004, 2006) и US Open (2003).

След края на професионалната си кариера през 2013 г. той се отдаде на другата си спортна страст и участва в различни рали шампионати. По-късно Налбандиан се завърна в тениса като треньор на сърбина Миомир Кецманович, но работи с него само една година (2021-2022).

Първият турнир, в който аржентинецът ще помага на Григор Димитров, ще бъде този в Акапулко (Мексико) по-следващата седмица (23-28 февруари). Той ще се присъедини към другия нов треньор на 34-годишния българин - белгиеца Ксавие Малис. Останалите членове в екипа на първата ни ракета са физиотерапевтът Марк Бендър и треньорът по физическа подготовка Ютака Накамура.

