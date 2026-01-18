Световните №1 не се забавиха на старта на АО 2026

Лидерите в световните ранглисти по тенис - Арина Сабаленка и Карлос Алкарас, стартираха по безупречен начин участието си в Откритото първенство на Австралия в Мелбърн. И двамата не загубиха дори сет в I кръг от първия за годината турнир от Големия шлем.

При жените беларускинята Сабаленка се справи с 6:4, 6:1 срещу французойката Тианцуа Ракотоманга Раджаона. Победата е 29-а за световната №1 от общо 35 изиграни мача на Australian Open, където тя стигна до финала през последните три сезона, като спечели титлата през 2023 и 2024 г.

"Не започнах по най-добрия начин, но тя показа себе си, игра страхотно. Беше коварно начало и съм много щастлива, че в края на първия сет намерих ритъма си. После бях по-уверена. Не знаех много за нея. Винаги е коварно, когато играеш срещу някой млад, когото не познаваш", коментира Арина.

През следващите две седмици тя ще опита да се превърне в осмата тенисистка в "Оупън ерата" с поне три титли от АО. А също и в първата с четири последователни финала след Мартина Хингис, която стигна шест поредни сезона до последния мач в Мелбърн (1997-2002).

"Ако успея, ще означава много за мен, но вървя стъпка по стъпка. Опитвам всеки път да играя най-добрия си тенис и да се наслаждавам", коментира Сабаленка, чиято съперничка във II кръг ще бъде китайската квалификантка Бай Джуосюан.

При мъжете испанецът Алкарас отстрани представителя на домакините Адам Уолтън с 6:3, 7:6 (2), 6:2. Това беше първи официален мач за световния №1 през 2026 г. и той за първи път беше воден от новия си треньор Самуел Лопес, наследил Хуан Карлос Фереро.

В Австралия 22-годишният Карлитос има шанс да постигне нещо историческо. Ако спечели титлата, той ще стане най-младият тенисист в историята с кариерен Шлем, след като вече има титли от "Уимбълдън" (2023, 2024), "Ролан Гарос" (2024, 2025) и US Open (2022, 2025).

На второто стъпало на Australian Open негов опонент ще бъде германецът Яник Ханфман.

БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ

Единственият български представител в турнира тази година - Григор Димитров, ще започне своето участие чак в третия състезателен ден във вторник. Първата ни ракета (№45 в света) и чешкият му съперник Томаш Махач (№24) ще излязат в последния четвърти мач от програмата на четвъртия по големина корт в комплекса "Мелбърн Парк" - "КИА Арина".

Програмата там започва в 2:00 ч. след полунощ наше време на 20 януари с два женски мача Джан Шуай - Талиа Престън и Каролина Плишкова - Слоун Стивънс. След това в потенциално последния си мач в Мелбърн Гаел Монфис излиза срещу Дейн Суини, а след края на тази среща ще дойде ред и на Григор.

За Димитров и Махач това ще бъде втори мач помежду им, след като през 2024 г. чехът спечели в три сета на твърд корт в зала на "АТР 500" във Виена.