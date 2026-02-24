Григор Димитров започна с победа на двойки в Мексико

ЕПА/БГНЕС архив Григор Димитров стартира с успех на двойки, а тази вечер започва и участието си на сингъл в Акапулко.

С победа на двойки започна участието на Григор Димитров в тенис турнира от категория "АТР 500" Акапулко (Мексико). В I кръг 34-годишният българин и италианският му партньор Флавио Коболи надделяха над поставените под №4 в схемата на каре Люк Джонсън (Великобритания) и Ян Желински (Полша) със 7:6 (6), 2:6 (10-8).

Димитров и Коболи пласираха повече асове (6:2) и спечелиха 65% от точките си на първи сервис (26 от 40). Българо-италианският дует реализира 2 от 3 точки за пробив, докато опонентите им се възползваха от 4 от 10 брейкбола.

С победата Григор и Флавио се класираха за 1/4-финалите, където ще срещнат победителите от мача между Рафаел Ходар (Испания) / Родриго Пачеко Мендес (Мексико) и Остин Крайчек (САЩ) / Никола Мектич (Хърватия).

Късно тази вечер пък Димитров ще стартира и на сингъл - двубоят му срещу французина Терънс Атман е първи в програмата на централния корт, която започва в 18:00 ч. местно време (2:00 ч. след полунощ в България). Мачът ще бъде излъчван пряко по платения ТВ канал "Макс спорт 1".

Турнирът в Акапулко е първият, в който най-добрият ни тенисист участва и с двамата си нови треньори - Ксавие Малис и Давид Налбандиан. В навечерието на надпреварата хасковлията даде интервю за сайта на АТР, в което коментира и сътрудничеството с белгиеца и аржентинеца.

"Познавах ги поотделно, освен това за избора ми помогна и фактът, че съм играл срещу тях няколко пъти. Хубаво е, когато можеш да се свържеш с някого, срещу когото си играл. Те прекратиха активна кариера преди повече от 10 години, но това всъщност не е чак толкова отдавна - сподели първата ни ракета (№44 в света). - В началото, когато започнах разговори с тях, наистина започнахме да виждаме нещата по сходен начин и можех да обсъждам с тях различните периоди от кариерите им, контузиите, плана им за игра, мислите и всичко останало. В известен смисъл се случи толкова естествено. В момента все още търсим обща опора, защото всичко е много ново за всички нас. Но нещата са съвсем ясни какво трябва да се направи и как искаме да се справим с играта."