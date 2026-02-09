Григор Димитров ще си партнира с българин на двойки в Далас

ЕПА/БГНЕС Григор Димитров ще играе за първи път с друг българин на двойки в турнир от професионалната верига на тениса.

Григор Димитров ще си партнира с 19-годишния Георги Георгиев в надпреварата на двойки от тенис турнира от категория "АТР 500" в Далас (САЩ). Двамата българи получиха "уайлд кард" от организаторите и ще започнат участието си с мач срещу американците Алекс Ковачевич и Бен Шелтън.

Двубоят е поставен като трети в програмата на централния корт за понеделник и трябва да започне не преди 23:30 ч. наше време тази вечер. В България мачът ще бъде излъчен пряко по платения ТВ канал "Макс спорт 1".

Тийнейджърът Георгиев участва за втора поредна година с покана от домакините на турнира в Далас. Георги е студент в Южния методистки университет в града, който се слави с една от най-силните тенис програми и една от най-модерните бази в Съединените щати. Негов главен треньор в университета е Грант Чен - един от най-близките приятели на Димитров.

Това ще е първият случай в цялата кариера на 34-годишния Григор, в който той ще си партнира със свой сънародник във веригата на професионалната асоциация. Изобщо последният път, когато първата ни ракета игра в тандем с друг българин, беше през януари 2020 г. в отборната надпревара за Купата на АТР (еволюирала впоследствие в "Юнайтед къп"). Тогава Димитров сформира дует с Александър Лазаров.

Всички останали мачове на двойки с български партньор при мъжете в професионалната кариера на хасковлията са от времето, когато той все още играеше за Купа "Дейвис". Като част от националния отбор Григор си е партнирал с Тодор Енев (2008, 2009), Ивайло Трайков (2010), Димитър Кузманов (2013) и Димитър Кутровски (2014, 2015). Димитров има и три мача в дует с Цветана Пиронкова - през 2012 г. в турнира за смесени двойки "Хопман къп".

И Григор Димитров, и Георги Георгиев участват и на сингъл на "АТР 500" в Далас. Младият ни талант обаче отпадна още в I кръг на квалификациите, отстъпвайки пред представителя на домакините Закари Свайда с 3:6, 2:6. Най-добрият ни тенисист пък ще започне директно в основната схема с мач срещу друг американец - Алекс Микелсън. Любопитното е, че ако го отстрани, във II кръг българинът ще се изправи срещу №3 в схемата Алехандро Давидович Фокина или преодолелия квалификациите Свайда.