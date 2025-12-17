Медия без
Григор Димитров за пръв път ще играе в Далас

Най-добрият ни тенисист няма да се появи на турнир в Европа чак до пролетта

Днес, 11:57
Григор Димитров проведе тренировка в Дубай, където се подготвя за новия сезон, с финландеца Емил Руусувуори
Най-добрият български тенисист Григор Димитров за първи път в кариерата си ще играе на турнира от категория ATP 500 в Далас.

Надпреварата ще се проведе между 7 и 15 февруари и заради участието си в нея 34-годишният хасковлия ще пропусне един от любимите си турнири - в Ротердам, който се провежда по същото време. Освен Димитров в Далас ще играят още американците Бен Шелтън и Тейлър Фриц, а най-вероятно и миналогодишният финалист Каспер Рууд ще потвърди участие.

Турнирът в Далас е сред първите 4, които Григор и екипът му са избрали за началото на 2026 г. Първият от тях е Бризбън (Авл, 4-11 януари), където той спечели две от деветте титли в кариерата си. Следва Australian Open (12 януари - 1 февруари). После е дебютът на Димитров в Далас, а от 23 февруари той ще се завърне и в Акапулко (Мекс), където не е играл от 4 години и където също има титла - през 2014-а.

Така обявената програма означава, че Григор няма да се появи в Европа чак до началото на пролетта, като се очаква да играе на Стария континент едва на "Мастърс" в Монте Карло (4-12 април).

