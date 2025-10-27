Григор Димитров се завърна със стил в Париж

Близо четири месеца след като претърпя най-тежката контузия в кариерата си, Григор Димитров се завърна в професионалната верига на тениса. При това го направи по впечатляващ начин, надигравайки убедително един от емблематичните представители на новото поколение.
На 34 г. най-добрият български тенисист в историята победи 22-годишния Джовани Мпечи Перикар със 7:6 (5), 6:1 и се класира за II кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Париж. Това беше първи официален мач за хасковлията след 7 юли, когато получи разкъсване в големия гръден мускул пекторалис майор по време на злополучния 1/8-финал на "Уимбълдън" срещу тогавашния №1 в света Яник Синер.
Тази вечер нямаше и следа от физически дискомфорт за Димитров, който устоя на всички предизвикателства, отправени му от 12 години по-младия съперник. Сервиращият с над 230 км/ч французин получи и допълнителен импулс от своите сънародници по трибуните на зала "Ла Дефанс Арена", но беше безсилен срещу класата и стила на българския №1.
Първата ни ракета (понастоящем №38 в ранглистата) пречупи съперника в тайбрека на първия сет, макар да позволи връщането на два минипробива в самия край. След като изтръгна откриващата част, Григор беше безапелационен във втората и осъществи цели три пробива в мощното подаване на Мпечи Перикар.
На следващото стъпало Григор Димитров очаква победителя от предстоящия утре мач между поставения под №11 Даниил Медведев и Жауме Мунар.
"Не ми се беше случвало да не играя толкова дълго. Със сигурност не беше лесно. Исках да се тествам - сподели Григор в ТВ интервюто на корта. - Дори да бях загубил, важното беше да дам всичко от себе си и да усетя на какво ниво съм. Трябваше да внимавам и нито за миг да не губя концентрация, независимо от натрупания през годините опит. Имаше стрес заради продължителния период, в който бях извън игра. Не знаех какво да очаквам от себе си. В тайбрека можеше да се случи всичко, но съм щастлив, че спечелих. Човек наистина усеща тази енергия от трибуните. Феновете обичат спорта, обичат тениса. Публиката е страхотна. Обичам да виждам това. Като цяло се чувствам много благодарен, че отново съм наоколо. Благодарен съм просто, че се завърнах."
Българинът има да защитава 200 т. от миналогодишното си достигане до 1/4-финал в Париж. В ранглистата на живо водещият ни тенисист се намира под №42.
Най-доброто представяне за Димитров на "Мастърс" във френската столица е финалът през 2023 г. Той има и един 1/2-финал там през 2019 г.