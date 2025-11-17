Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Григор Димитров е №3 в света "под напрежение"

Само Алкарас и Синер изпреварват българския тенисист в годишната статистика

Днес, 12:02
Григор Димитров пропусна почти четири месеца от втората половина на сезона заради разкъсване в големия гръден мускул по време на "Уимбълдън".
ЕПА/БГНЕС
Григор Димитров пропусна почти четири месеца от втората половина на сезона заради разкъсване в големия гръден мускул по време на "Уимбълдън".

Въпреки тежката втора половина на сезона, която преживя, Григор Димитров завърши годината в Топ 3 на една от основните статистически класации на професионалната асоциация (АТР). Първата ракета на България е третият най-добър тенисист през 2025 г. в ситуации "под напрежение", като по-добър коефициент от него имат само световните №1 и №2 - Карлос Алкарас и Яник Синер.

Подреждането се прави чрез четири показателя, на база на които се формира общ рейтинг - процент реализирани точки за пробив; процент отразени точки за пробив; процент спечелени тайбрек геймове; и процент спечелени решаващи сетове.

Коефициентът на 34-годишния Димитров е 247,2 и е сбор от 38,8% спечелени брейкболи, 64,3% спасени брейкболи, 72,7% измъкнати тайбреци и 71,4% победи в пълен формат на мачовете.

На върха в тази класация е италианецът Синер с рейтинг 258,2 (съответно 45,1%; 71,8%; 84,2%; 57,1%). Испанецът Алкарас е втори с 252,8 (44,2%; 67,1%; 61,5%; 80,0%).

Любопитното е, че настоящият №3 в световната ранглиста Александър Зверев се намира чак на 34-то място "под напрежение". Германецът има коефициент от 212,9 с 39,8% използвани възможности за пробив, 62,6% неутрализирани шанса за пробив на съперника, 60,5% спечелени сетове в тайбрек и 50% успеваемост в трети или пети сет.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

тенис, Григор Димитров, Яник Синер, Карлос Алкарас

Още новини по темата

Синер защити титлата си във Финалите на АТР
16 Ноем. 2025

Сезонът стигна до кулминацията: Алкарас - Синер
16 Ноем. 2025

Оже-Алиасим попълни карето във Финалите на АТР
15 Ноем. 2025

Алкарас спечели битката със Синер за №1 в тениса
14 Ноем. 2025

Джокович спечели титла №101 и се оттегли от Финалите на АТР
09 Ноем. 2025

Иван Иванов подобри рекорд на Григор Димитров
04 Ноем. 2025

Григор Димитров слезе най-ниско в ранглистата от 6 г.
03 Ноем. 2025

Синер се завърна под №1 в тениса
02 Ноем. 2025

Иван Иванов взе "уайлд кард" за турнира на Джокович в Атина
01 Ноем. 2025

Григор Димитров: Усилията ми са в правилна посока
30 Окт. 2025

Григор Димитров се оттегли от парижкия "Мастърс"
29 Окт. 2025

Бивш №1 е следващият съперник на Григор Димитров
28 Окт. 2025

Григор Димитров се завърна със стил в Париж
27 Окт. 2025

Александър Василев завърши последен във Финалите на ITF
26 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън