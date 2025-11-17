Григор Димитров е №3 в света "под напрежение"

ЕПА/БГНЕС Григор Димитров пропусна почти четири месеца от втората половина на сезона заради разкъсване в големия гръден мускул по време на "Уимбълдън".

Въпреки тежката втора половина на сезона, която преживя, Григор Димитров завърши годината в Топ 3 на една от основните статистически класации на професионалната асоциация (АТР). Първата ракета на България е третият най-добър тенисист през 2025 г. в ситуации "под напрежение", като по-добър коефициент от него имат само световните №1 и №2 - Карлос Алкарас и Яник Синер.

Подреждането се прави чрез четири показателя, на база на които се формира общ рейтинг - процент реализирани точки за пробив; процент отразени точки за пробив; процент спечелени тайбрек геймове; и процент спечелени решаващи сетове.

Коефициентът на 34-годишния Димитров е 247,2 и е сбор от 38,8% спечелени брейкболи, 64,3% спасени брейкболи, 72,7% измъкнати тайбреци и 71,4% победи в пълен формат на мачовете.

На върха в тази класация е италианецът Синер с рейтинг 258,2 (съответно 45,1%; 71,8%; 84,2%; 57,1%). Испанецът Алкарас е втори с 252,8 (44,2%; 67,1%; 61,5%; 80,0%).

Любопитното е, че настоящият №3 в световната ранглиста Александър Зверев се намира чак на 34-то място "под напрежение". Германецът има коефициент от 212,9 с 39,8% използвани възможности за пробив, 62,6% неутрализирани шанса за пробив на съперника, 60,5% спечелени сетове в тайбрек и 50% успеваемост в трети или пети сет.