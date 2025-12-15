Медия без
Григор Димитров пак е с нов треньор

Най-добрият български тенисист привлече в екипа си бивш съперник на корта

Днес, 08:15
Григор Димитров и Ксавие Малис (на заден план) вече водят подготовка в Дубай за новия сезон
Григор Димитров и Ксавие Малис (на заден план) вече водят подготовка в Дубай за новия сезон

Най-добрият български тенисист Григор Димитров за пореден път е с нов треньор. Той е е привлякъл в екипа си Ксавие Малис, съобщи "ТенисКафе" с позоваване на екипа на 34-годишният носител на 9 ATP титли.

Димитров и 45-годишният белгиец вече водят подготовка за предстоящия сезон 2026 в Дубай. Малис е достигал до №19 в световната ранглиста (август 2002 г.), има титла от "Ролан Гарос 2004" при двойките и е спечелил три АТР турнира в кариелата си.

Преди да започне съвместна работа с Димитров той бе треньор на австралиеца Алексей Попирин, който спечели титлата на "Мастърс" в Синсинати през 2024 и влезе в топ 25. Това донесе на белгиеца номинация на за “Треньор на годината”. След като се раздели с Попирин Малис тренира за кратко Талон Грикспор и Инчаокете Бу. Димитров и белгиецът са играли общо три мача помежду си в периода 2012-13 г., като балансът е 2:1 победи за българина.

Григор търсеше нов треньор, тъй като в края на сезон 2025 се раздели с Джейми Делгадо. Това обаче е единствената промяна в неговия екип. В него остават физиотерапевтът Марк Бендър и треньорът по физическа подготовка Ютака Накамура.

Първият турнир за Димитров през сезон 2026 ще е в Бризбън (Авл), където той два пъти триумфира с титлата - през 2017 и 2024 г.

