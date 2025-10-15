Медия без
"Мастърс" в Париж се рекламира с Григор Димитров

Тенисист №1 на България отказа участие във Виена, но се надява да е готов за френската столица

Днес, 10:30
През 2024 г. Григор Димитров стигна до 1/4-финалите на "Мастърс" в Париж, където загуби от Карен Хачанов с 2:6, 3:6.
ЕПА/БГНЕС архив
През 2024 г. Григор Димитров стигна до 1/4-финалите на "Мастърс" в Париж, където загуби от Карен Хачанов с 2:6, 3:6.

Григор Димитров няма да участва и на турнира от категория "АТР 500" във Виена през следващата седмица, съобщи специализираният сайт TennisKafe.com. 34-годишният българин е оттеглил заявката си за австрийската столица с надеждата да е напълно готов за "Мастърс" в Париж от 27 октомври.

Най-добрият ни тенисист продължава да се възстановява от тежката травма, която претърпя по време на злополучния 1/8-финал на "Уимбълдън" срещу Яник Синер в началото на юли. Тогава първата ни ракета получи разкъсване в големия гръден мускул пекторалис майор и повече не е играл в официален мач.

Първоначално Григор планираше да се завърне през настоящата седмица за турнира "АТР 250" в Стокхолм, но в последния момент отказа участие. Новата цел е "АТР 1000" във френската столица, което е и последният възможен за него турнир за 2025 г.

Допълнително обнадеждаващ е фактът, че организаторите на парижката надпревара рекламират тазгодишното издание с клип, в който участва и Димитров. В специалното промо видео редица звезди на световния тенис акцентират върху новата локация на френския "Мастърс" - зала "Ла Дефанс Арена" в едноименния квартал на Париж.

