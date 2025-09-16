Стокхолм е първият вариант за завръщането на Григор Димитров

ЕПА/БГНЕС Григор Димитров изигра последния си състезателен мач на 7 юли и оттогава се възстановява от разкъсване на големия гръден мускул.

Турнирът от категория "АТР 250" в Стокхолм е най-вероятната локация, на която Григор Димитров ще направи своето завръщане в професионалната верига на тениса. Първата ни ракета (№28 в света) официално подаде заявка за надпреварата на твърд корт в зала в шведската столица до 13 до 19 октомври.

Към днешна дата 34-годишният българин фигурира под №5 в списъка с участници. С по-висок ранкинг от него са само №12 Каспер Рууд, №15 Томи Пол, №24 Уго Юмбер и №26 Денис Шаповалов.

Това, че Димитров е сред заявените тенисисти, все още не означава, че той със сигурност ще участва. Григор беше подал заявка и за "Мастърс" в Шанхай в началото на октомври, но впоследствие я оттегли. Заради все още продължаващото възстановяване от контузия хасковлията отказа цялото китайско турне, започващо тази седмица с "АТР 250" в Чънду и Ханджоу.

Най-добрият ни състезател не е играл в тура от 7 юли, когато в IV кръг на "Уимбълдън" беше принуден да се откаже в мача срещу тогавашния лидер в световната ранглита Яник Синер. Българинът водеше с 2-0 сета, но при 2:2 гейма в третата част получи разкъсване в големия гръден мускул - пекторалис майор.

По информация от лагера на Григор Димитров към момента рехабилитацията върви добре, а резултатите от изследванията също показват прогрес. Ако всичко се развие по план, след Стокхолм българинът ще вземе участие на "АТР 500" във Виена (20-26 октомври) и ще завърши сезон 2025 на "Мастърс" в Париж (27 октомври - 2 ноември).