Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Стокхолм е първият вариант за завръщането на Григор Димитров

Тенисист №1 на България официално подаде заявка за "АТР 250" след месец

Днес, 11:38
Григор Димитров изигра последния си състезателен мач на 7 юли и оттогава се възстановява от разкъсване на големия гръден мускул.
ЕПА/БГНЕС
Григор Димитров изигра последния си състезателен мач на 7 юли и оттогава се възстановява от разкъсване на големия гръден мускул.

Турнирът от категория "АТР 250" в Стокхолм е най-вероятната локация, на която Григор Димитров ще направи своето завръщане в професионалната верига на тениса. Първата ни ракета (№28 в света) официално подаде заявка за надпреварата на твърд корт в зала в шведската столица до 13 до 19 октомври.

Към днешна дата 34-годишният българин фигурира под №5 в списъка с участници. С по-висок ранкинг от него са само №12 Каспер Рууд, №15 Томи Пол, №24 Уго Юмбер и №26 Денис Шаповалов.

Това, че Димитров е сред заявените тенисисти, все още не означава, че той със сигурност ще участва. Григор беше подал заявка и за "Мастърс" в Шанхай в началото на октомври, но впоследствие я оттегли. Заради все още продължаващото възстановяване от контузия хасковлията отказа цялото китайско турне, започващо тази седмица с "АТР 250" в Чънду и Ханджоу.

Най-добрият ни състезател не е играл в тура от 7 юли, когато в IV кръг на "Уимбълдън" беше принуден да се откаже в мача срещу тогавашния лидер в световната ранглита Яник Синер. Българинът водеше с 2-0 сета, но при 2:2 гейма в третата част получи разкъсване в големия гръден мускул - пекторалис майор.

По информация от лагера на Григор Димитров към момента рехабилитацията върви добре, а резултатите от изследванията също показват прогрес. Ако всичко се развие по план, след Стокхолм българинът ще вземе участие на "АТР 500" във Виена (20-26 октомври) и ще завърши сезон 2025 на "Мастърс" в Париж (27 октомври - 2 ноември).

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Григор Димитров

Още новини по темата

Григор Димитров отказа и китайското турне
08 Септ. 2025

Григор Димитров планира завръщане през октомври
03 Септ. 2025

Григор Димитров: Няма да бързам да се върна на корта
26 Авг. 2025

Григор Димитров се отказа от US Open
29 Юли 2025

Григор Димитров се завърна в Топ 20 без игра
21 Юли 2025

Григор Димитров пропуска минимум три турнира
09 Юли 2025

Брутален малшанс: Григор Димитров се контузи при 2-0 сета срещу най-добрия в света
07 Юли 2025

Григор Димитров стигна до мач със световния №1 на "Уимбълдън"
05 Юли 2025

Димитров спечели 4-часова битка за място в III кръг на "Уимбълдън"
03 Юли 2025

Григор Димитров игра феноменално за начало на 58-ия си пореден Шлем
01 Юли 2025

Григор Димитров започва срещу удобен японец на "Уимбълдън"
27 Юни 2025

Най-добрата ни тенисистка се срива извън Топ 100
24 Юни 2025

Две години по-късно Григор Димитров изпадна от Топ 20
23 Юни 2025

Григор Димитров сформира дует със световната №1 за US Open
17 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар