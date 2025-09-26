Медия без
Григор Димитров се записа и за "АТР 500" във Виена

Петима тенисисти от Топ 10 са сред потенциалните съперници на българина

Днес, 16:52
Григор Димитров не е играл в тура от 7 юли, когато получи разкъсване на големия гръден мускул по време на 1/8-финала на "Уимбълдън" срещу Яник Синер.
Първата ни тенис ракета Григор Димитров официално заяви участие в турнира от категория "АТР 500" във Виена. Надпреварата на твърд корт в зала в австрийската столица е една от трите, в които 34-годишният българин планира да играе до края на сезона.

Турнирът във Виена ще се проведе в седмицата от 20 до 26 октомври. Преди това Димитров е заявил участие и на "АТР 250" в Стокхолм (13-19 октомври), където трябва да се завърне на корта след 3-месечно лечение на контузия.

Сезон 2025 за Григор трябва да завърши в Париж с участие на "Мастърс" в зала "Берси".

Във Виена най-добрият български тенисист (понастоящем №28 в световната ранглиста) ще бъде сред непоставените, тъй като списъкът с участници включва редица елитни състезатели. Сред тях се открояват петима от сегашния Топ 10 - №2 Яник Синер, №3 Александър Зверев, №8 Алекс де Минор, №9 Лоренцо Музети и №10 Карен Хачанов.

