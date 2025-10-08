Датчаните вкараха шест гола на вратаря на ЦСКА

ЕПА/БГНЕС Играещият в ЦСКА Фьодор Лапоухов не е успял да пресече пас на Расмус Хьойлунд към Патрик Доргу (извън кадър) при четвъртия гол на Дания срещу Беларус в Залаегерсег (Унг).

Вратарят на ЦСКА Фьодор Лапоухов преживя вечер, която със сигурност ще иска бързо да забрави. Той пази на вратата на Беларус при тежката загуба с 0:6 от гостуващия отбор на Дания в мач от група С от квалификациите за Мондиал 2026. Цял мач за беларусите изигра и централният защитник на "ЦСКА 1948" Егор Пархоменко, който също не се представи впечатляващо. Двубоят се игра в унгарския град Залаегерсег заради санкциите срещу Беларус за оказваната помощ на Русия във войната срещу Украйна. Попаденията във вратата на Лапоухов отбелязаха Расмус Хьойлунд и Андерс Драйер - по две, Виктор Фрохолд и Патрик Доргу.

Друг футболист на ЦСКА - Йоанис Питас, имаше по-добра вечер. Той игра през цялото време за Кипър и вкара в шестата минута на допълнителното време дузпа, с която тимът му завърши 2:2 в домакинството срещу Босна и Херцеговина в група Н.

От квалификациите тази вечер се запомни и поредната успешна стъпка на Нидерландия по пътя към световното първенство догодина. "Лалетата" спечелиха с 4:0 гостуването си срещу Малта, благодарение на два гола от дузпи на Коди Гакпо и по един на Тиджани Райндерс и Мемфис Депай. Така нидерландците водят в група G с 13 т., пред Полша и Финландия по 10 и др.

КВАЛИФИКАЦИИ ЗА МОНДИАЛ 2026, ЗОНА "ЕВРОПА"

Група С: Беларус - Дания 0:6 (Фрохолд 14, Хьойлунд 19, 45, Доргу 45, Драйер 66, 78), Шотландия - Гърция 3:1 (Кристи 64, Фъргюсън 80, Дайкс 90; Цимикас 62). Води Дания със 7 т., Шотландия (7), Гърция (3) и Беларус (0).

Група G: Финландия - Литва 2:1 (Калман 48, Мархиев 55; Ширвис 25), Малта - Нидерландия 0:4 (Гакпо 12-д, 49-д, Райндерс 57, Депай 90). Води Нидерландия с 13 т., пред Полша (10), Финландия (10), Литва (3) и Малта (2).

Група Н: Австрия - Сан Марино 10:0 (Шмид 7, Арнаутович 8, 47, 83, 84, Грегорич 24, Пош 32, 43, Лаймер 45, Вурмбранд 76), Кипър - Босна и Херцеговина 2:2 (Лаифис 45, Питас 90+6; Катич 10, Михаил 36-авт). Води Австрия с 15 т., пред Босна и Херцеговина (13), Румъния (7), Кипър (5) и Сан Марино (0).

Група L: Чехия - Хърватия 0:0, Фарьорски о-ви - Черна гора 4:0 (Сьоренсен 16, 55, Роганович 36-авт, Фредериксберг 72-д). Води Хърватия с 13 т., пред Чехия (13), Фарьорски о-ви (9), Черна гора (6) и Гибралтар (9).

СТАНА ЯСЕН УЧАСТНИК №20 НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО

Тази вечер стана ясен и 20-ият отбор, който си осигури участие на Мондиал 2026. Това е Алжир, който победи с 3:0 в гостуването срещу Сомалия в група G. Така един кръг преди края алжирците са недостижими на върха в класирането с 22 т., пред втория - Уганда (18 т.). Тимът на Алжир, който от февруари 2024 г. е воден от бившия треньор на Швейцария и "Лацио" Владимир Петкович, се класира за пети път в историята си за световно първенство по футбол и за пръв път от 2014 г. насам. Това е и четвъртият тим, който си осигури участие на турнира догодина след Мароко, Тунис и Египет.

Ето и всички известни финалисти към днешна дата (на турнира догодина за първи път ще играят общо 48 отбора):

Домакини : САЩ, Канада, Мексико;

Азия : Австралия, Иран, Япония, Йордания, Южна Корея, Узбекистан;

Африка : Мароко, Тунис, Египет, Алжир;

Океания : Нова Зеландия;