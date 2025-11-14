Медия без
Франция е на осми пореден мондиал след провала през 1994 г.

Първият червен картон на Роналдо в националния отбор застраши участието му на Мондиал 2026

Днес, 08:17
Капитанът на Франция Килиан Мбапе открива резултата срещу Украйна от дузпа в началото на второто полувреме на "Парк де Пренс".
ЕПА/БГНЕС
Капитанът на Франция Килиан Мбапе открива резултата срещу Украйна от дузпа в началото на второто полувреме на "Парк де Пренс".

Франция се класира за Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико и ще играе на осмо поредно световното първенство по футбол. "Петлите" не са пропускали финалите от 1994 г., когато се провалиха гръмко в последните си две квалификации срещу Израел и България и откриха пътя към славното американско лято на "лъвовете".

Оттогава "петлите" станаха два пъти световни шампиони (1998, 2018) и играха още два финала (2006, 2022).

Сега селекцията на Дидие Дешан подпечата участието си в Северна Америка следващото лято с домакински успех с 4:0 срещу Украйна в петия кръг от борбата в група D на пресявките в зона "Европа". Всички попадения на ст. "Парк де Пренс" бяха отбелязани след почивката, когато с разписаха Килиан Мбапе два пъти (55 дузпа, 83), Майкъл Олисе (76) и Юго Екитике (88).

Мачът в Париж беше с допълнителна емоция за домакините, защото се игра навръх 10-годишнината от смъртоносните атентати във френската столица, които преди десетилетие разтърсиха света по време на контрола между Франция и Германия на друг парижки стадион - "Стад дьо Франс".

Срещата беше сантиментална и лично за наставника Дешан, защото най-вероятно това беше неговият последен официален двубой начело на тима на родна земя. Селекционерът вече обяви, че ще напусне поста след Мондиал 2026.

Франция се превърна в 21-вия сигурен участник на световното първенство догодина и в едва втория представител на Стария континент с гарантирана квота след Англия. Никой друг от представителите на УЕФА не успя да подпечата визата си в серията мачове в четвъртък.

Шанс да се класира имаше Португалия, като за целта на тима беше нужна победа в гостуването срещу Ирландия. Само че домакините в Дъблин се наложиха с 2:0, като бяха допълнително улеснени от първия червен картон в кариерата на Кристиано Роналдо с екипа на националния отбор.

В своя 226-и мач за родината си капитанът на иберийците беше директно изгонен в 61-вата минута заради удар с лакът в гърба на ирландския защитник Дара О`Шей. Първоначално съдията Глен Ниберг показа само жълт картон на 40-годишния Кристиано, но след намесата на VAR коригира решението си.

Роналдо със сигурност ще пропусне последната квалификация срещу Армения у дома, в която португалците трябва да спечелят, за да се класират. В зависимост от строгостта на наказанието му обаче ветеранът може да не играе и в началото на самия Мондиал 2026.

